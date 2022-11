PGE FKS Stal Mielec - KGHM Zagłębie Lubin 3:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Piotr Wlazło (56-karny), 2:0 Said Hamulic (75-głową), 3:0 Paweł Żyra (85).

Żółta kartka - PGE FKS Stal Mielec: Piotr Wlazło, Fabian Hiszpański, Maciej Domański. KGHM Zagłębie Lubin: Bartłomiej Kłudka, Szymon Kobusiński.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów 4 871.

PGE FKS Stal Mielec: Bartosz Mrozek - Fabian Hiszpański (71. Maciej Wolski), Kamil Kruk, Mateusz Matras, Marcin Flis, Krystian Getinger - Adam Ratajczyk (81. Paweł Żyra), Arkadiusz Kasperkiewicz (71. Bartłomiej Ciepiela), Piotr Wlazło, Maciej Domański (87. Fryderyk Gerbowski) - Said Hamulic.

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Buric - Bartłomiej Kłudka, Aleks Ławniczak, Mateusz Bartolewski, Guram Giorbelidze - Kacper Chodyna, Łukasz Łakomy, Tomasz Pieńko (62. Szymon Kobusiński), Filip Kocaba (62. Koki Hinokio), Tornike Gaprindaszwili - Martin Doleżal (69. Rafał Adamski).

Od początku przewagę miał zespół w Podkarpacia. Wydawało się, że udowodni ją jeszcze przed przerwą, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Po zagraniu Mateusza Bartolewskiego, który walczył z Saidem Hamulicem w swoim polu karnym, sędzia podyktował „jedenastkę” (za zagranie piłki ręką). Do jej wykonania podszedł Hamulic. Uderzył jednak źle i Jasmin Buruc odbił piłkę. Co prawda mielczanie reklamowali, że golkiper w chwili oddawania strzału nie był na linii bramkowej, ale rozjemca nie podzielił ich opinii.

W 56. minucie ponownie Łukasz Kuźma wskazał na „wapno”. Tym razem za faul Bartłomieja Kłudki, zaś poszkodowanym był Hamulic. Tym razem to nie ten gracz Stali podszedł do wykonania tego stałego fragmentu gry. Zamienił go, z dobrym skutkiem Piotr Wlazło.

Przy wyniku 1:0 Zagłębie zaatakowało nieco śmielej. Najbliższy zdobycia gola dla lubinian był rezerwowy Szymon Kobusiński, ale z bliska przestrzelił (64. min.).

W 75. min Maciej Domański dośrodkował z prawej strony, a celną „główką” popisał się Hamulic.

Wynik spotkania ustalił Paweł Żyra, który w 85. min popisał się pięknym strzałem z ok. 18 m.

autor: Rafał Czerkawski