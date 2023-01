Said dołączył do naszej drużyny 12 lipca 2022 roku. Od tego momentu rozegrał w PKO BP Ekstraklasie 17 spotkań notując na swoim koncie dziewięć bramek oraz cztery asysty - można przeczytać we wtorkowym komunikacie mieleckiego klubu.

Dodano w nim, że kwota transferu jest najwyższa w historii Stali. Nie podano jednak szczegółów. Według nieoficjalnych informacji chodzi o ok. dwa miliony euro.

Toulouse w tabeli zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 23 punktów.

Rafał Czerkawski