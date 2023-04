Reklama

Sekcja futbolowa została wyodrębniona ze spółki miejskiej Tyski Sport w 2019 roku po to, by łatwiej znaleźć nowego właściciela.

Bartnicki zachował fotel prezesa

Reklama

Nowi właściciele GKS od 2016 roku zainwestowali w osiem europejskich klubów piłkarskich: OGC Nice (Francja), Barnsley FC (Anglia), FC Thun (Szwajcaria), K.V. Oostende (Belgia), Esbjerg fB (Dania), FC Den Bosch (Holandia), AS Nancy (Francja) i 1.FC Kaiserslautern (Niemcy). Formalnie właścicielem tyskiego klubu będzie spółka celowa – Tychy Investment Company Limited z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Prezesem GKS pozostał Leszek Bartnicki, a do zarządu dołączyli przedstawiciele właściciela - Maximilian Kothny oraz Averi Seelig.

Reklama

To bardzo ważny dzień dla sportu w mieście. Kiedy kilkanaście lat temu miasto przejęło profesjonalny sport w Tychach, piłka nożna była na skraju upadku, hokej borykał się z gigantycznymi problemami. Mówiliśmy od początku, że dla futbolu to rozwiązanie przejściowe. Szukaliśmy inwestora, by sekcję usamodzielnić – powiedział prezydent miasta Andrzej Dziuba.

Dodał, że w międzyczasie powstał stadion piłkarski i pozostałe elementy bazy.

Rozmowy trwały półtora roku

W rozmowach z inwestorami podkreślaliśmy, że musi być położony nacisk na szkolenie młodzieży, zapewniona stabilizacja finansowa, nie może być zmienione miejsce rozgrywania meczów, czy barwy. Po wielu latach doszliśmy do finału – wyjaśnił Dziuba. Zaznaczył, że rozmowy z grupą udziałowców trwały półtora roku.

Czytałem opinie, że w innych klubach należących do nich nie ma wyników sportowych. Pora przełamać ten impas i awansować do ekstraklasy – stwierdził prezydent.

Zauważył, że dotąd samorząd przekazywał klubowi pieniądze w formie dotacji, teraz będą ogłaszane konkursy na promocję Tychów poprzez futbol. Mieliśmy obawy, wiem jaką wartość dla miasta stanowi GKS Tychy. Korzystaliśmy z usług profesjonalnych wywiadowni, pytaliśmy w innych klubach, w których zaangażowany jest inwestor. Umowa jest bardzo precyzyjna i bezpieczna dla miasta. Staraliśmy się zminimalizować ryzyko do minimum – dodał. Kapitał zainwestowany w GKS jest amerykański.

Celem awans do ekstraklasy

Nowy członek rady nadzorczej Paul Conway podkreślił, że awans do ekstraklasy pozostaje celem, ale wymaga czasu.

Piłka to emocjonalny biznes. Jesteśmy długoterminowym inwestorem. Czasem pojawiają się wzloty i upadki – dodał, komentując negatywne opinie na temat inwestorów, pojawiające się polskich mediach. Inny z przedstawicieli właściciela Maximilian Kothny zaznaczył, że już wie, iż polska pierwsza liga jest bardzo trudna.

Zatrudnienie trenera Dariusza Banasika to pierwszy krok w rozwoju klubu. Chcemy wykorzystać letnie okienko transferowe. Futbol to nie obietnice, ale wyniki – powiedział.

Autor: Piotr Girczys