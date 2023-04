W barwach "Czerwono-Niebieskich" rozegrał 50 spotkań (licząc wszystkie rozgrywki), strzelił jedną bramkę, zdobył wicemistrzostwo kraju, Puchar Polski i dwukrotnie Superpuchar. Dotychczasowa umowa 31-letniego obrońcy z Serbii wiązała go z Rakowem do końca czerwca bieżącego roku i została przedłużona o dwa lata, czyli do 30 czerwca 2025.

Reklama