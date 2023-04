Reklama

Raków pewnie zmierza po triumf w ekstraklasie, pierwszy w swojej historii. Wyprzedza drugą w tabeli Legię o 11 punktów, lecz zanim wywalczy mistrzowską koronę, wystąpi w finale swoich ulubionych w ostatnich latach rozgrywkach.

Legia odłożyła koronację Rakowa

Podopieczni trenera Marka Papszuna triumfowali w 2021 oraz 2022 roku i były to dwa pierwsze sukcesy tego klubu. Legia jest rekordzistą rywalizacji o Puchar Polski - zdobyła trofeum aż 19 razy, ale po raz ostatni pięć lat temu.

Obie drużyny wyeliminowały w półfinale na wyjazdach rywali z niższych klas, zwyciężając po 1:0. Raków pokonał pierwszoligowego Górnika Łęczna, a Legia - drugoligowy (trzeci poziom) KKS Kalisz, rewelację tej edycji Pucharu Polski.

Uczestnicy wtorkowego finału rozegrali swoje mecze 30. kolejki już w piątek. Legia pokonała Wisłę Płock 2:0, a Raków rozbił Lechię Gdańsk 4:0, więc na przypieczętowanie mistrzostwa kraju musi jeszcze poczekać.

Dobrze, że Legia wygrała, bo teraz byśmy świętowali, zamiast myśleć o finale w Warszawie - przyznał w piątkowy wieczór Papszun.

Santos obejrzy mecz z trybun

W połowie kwietnia PZPN otrzymał zgodę miasta - decyzję o pozwoleniu na organizację imprezy masowej. Na trybuny podczas finału wejdzie maksymalnie 48 tysięcy widzów. Więcej nie może, ponieważ tradycyjnie będą sektory buforowe, oddzielające kibiców obu zespołów.

Oba kluby dostały po 10 tysięcy wejściówek, choć z tego co wiem, Raków wziął osiem tysięcy. Ale spodziewamy się kompletu, sprzedaż biletów idzie bardzo dobrze. Zostało ich już niewiele - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Przed meczem tradycyjnie zostanie odegrany hymn państwowy. Ceremonia dekoracji nastąpi na płycie boiska, a jednym z gości na trybunach będzie selekcjoner reprezentacji Fernando Santos.

Bojkotu nie będzie. Kulesza "załatwił" sprawę

Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał niedawno, że jest zgoda straży pożarnej na wniesienie przez kibiców na trybuny dużych flag.

Udało się! Straż pożarna dała zielone światło dla sektorówek podczas finału Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym! - podkreślił Kulesza, dziękując na Twitterze Państwowej Straży Pożarnej i miastu stołecznemu Warszawa "za dobrą współpracę".

Rok wcześniej w finale Raków grał z Lechem Poznań (3:1), również na PGE Narodowym, ale na trybuny nie weszli fani "Kolejorza", którzy zostali pod stadionem. To była grupa licząca ok. 15 tysięcy osób. Powodem ich nieporozumienia z organizatorami był właśnie zakaz wnoszenia sektorówek, wynikający z kwestii bezpieczeństwa (obawa o problemy związane m.in. z pirotechniką).

Kulesza nie ukrywał wówczas rozgoryczenia i pisał, że stanowisko straży pożarnej o zakazie wnoszenia sektorówek "uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku".

Formalnie gospodarzem finału organizowanego przez PZPN jest Legia. To oznacza, że warszawski klub ma prawo np. wyboru strojów oraz skorzystania z szatni dla gospodarzy.

Szwarga zastąpi Papszuna

Wiadomo już, że po tym sezonie z Rakowa odejdzie trener Papszun (nie przedłużył wygasającej w czerwcu umowy). Nowym szkoleniowcem zostanie asystent Dawid Szwarga.

Jak pokazują wyniki Rakowa w lidze, decyzja Papszuna nie wpłynęła negatywnie na postawę drużyny. A jak będzie w finale PP?

Legia wie, że ma dużą stratę do Rakowa w lidze, a chce za wszelką cenę coś w tym roku wywalczyć. I myślę, że Puchar Polski byłby dla warszawskiego klubu znakomitą zdobyczą. Dlatego trzeba brać pod uwagę, że to będzie niesamowicie twardy i zacięty finał. Decyzja trenera Papszuna nie będzie mieć wpływu na ten mecz. To jest jak z finałem Ligi Mistrzów. Kiedy już doszło się do takiego momentu i jest się o krok od zdobycia pucharu, to drużyny dają z siebie bardzo wiele. A wiemy, jaka jest atmosfera w Polsce, jeśli chodzi o krajowy puchar, samo miejsce rozgrywania finału - to wszystko generuje dodatkowe emocje - powiedział niedawno PAP były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.

Wtorkowego spotkanie poprowadzi Piotr Lasyk z Bytomia, a sędzią VAR będzie Paweł Malec.

W puli nagród rozgrywek Fortuna Pucharu Polski jest 10 milionów złotych. Połowę tej kwoty otrzyma triumfator.