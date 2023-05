Mogę tylko publicznie, przed wami wszystkimi, przeprosić. Nie tylko zawodników Rakowa, ale też cały klub z trenerem. Osobiście już to zrobiłem. Naprawdę mi przykro, ale niestety takie rzeczy się zdarzają. Nie powinny i nie będą w przyszłości. Przepraszam nie tylko Raków, ale też kibiców Legii i cały klub. Naprawdę nie jestem dumny ze swojego zachowania. Nawet nie szukam alibi. Mam nadzieję, że sportowcy mogą to trochę zrozumieć. Napisałem im, że przepraszam bardzo. Przykro mi. Do tej pory nie było odpowiedzi, ale to rozumiem. Mam nadzieję, że w przyszłości się spotkamy i porozmawiamy. Nie będziemy tego dobrze wspominać, ale w końcu mamy być ludźmi - powiedział na antenie Canal+ Mladenovic.

Wydział Dyscypliny PZPN ukarał piłkarz Legii za jego zachowanie. Reprezentant Serbii został zawieszony na trzy miesiące. Dodatkowo musi zapłacić 120 tysięcy zł grzywny.