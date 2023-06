Piłkarze Puszczy Niepołomice pokonali na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę 3:2 po dogrywce w finałowym meczu barażowym o awans do ekstraklasy. Dla zwycięskiego klubu oznacza to, że po raz pierwszy w historii wystąpi on na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Finałowy mecz barażowy o awans do ekstraklasy: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice 2:3 (2:2, 0:0). Reklama Bramki: 1:0 Tomas Poznar (46-głową), 1:1 Artur Siemaszko (51-głową), 1:2 Andrej Kadlec (60), 2:2 Muris Mesanovic (71), 2:3 Konrad Stępień (99-głową). Piłkarze Motoru Lublin po 13 latach wracają na zaplecze Ekstraklasy Zobacz również Reklama Żółte kartki: Bruk-Bet Termalica: Tomas Poznar, Andrzej Trubeha, Andriej Kadlec, Artem Putiwcew, Maciej Ambrosiewicz; Puszcza: Rok Kidric, Kamil Zapolnik, Dominik Frelek, Kewin Komar. Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 4 595. Puszcza dołączyła do ŁKS Łódź i Ruchu Chorzów, które awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zapewniły sobie po rundzie zasadniczej pierwszoligowych rozgrywek. Z ekstraklasy spadły w tym sezonie Wisła Płock, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję