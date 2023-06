Vizinger jest wychowankiem NK Varazdin, następnie trafił do HNK Rijeka, gdzie zadebiutował w chorwackiej ekstraklasie. W sezonie 2016/17 sięgnął po mistrzostwo kraju. Później występował m.in. w NK Hrvatski Dragovoljac oraz słoweńskich drużynach Rudar Valenje i NK Celje, z którym trzy lata temu zdobył mistrzostwo Słowenii.

Reklama

Ma za sobą występy z austriackim Wolfsberger AC, skąd został wypożyczony w ostatnim sezonie do Jahn Regensburg. W 2. Bundeslidze wystąpił tylko w dziewięciu meczach.

Reklama

"W barwach Wolfsbergera miałem okazję zagrać w europejskich pucharach i grać przeciwko najlepszym zawodnikom na kontynencie. Nie żyję jednak przeszłością i wspomnieniami. Wiem, że mogę jeszcze osiągnąć wiele w piłce. Dlatego każdego dnia ciężko pracuję i chcę się rozwijać. Mam nadzieję, że pomogę Warcie w zdobywaniu bramek i odnoszeniu kolejnych zwycięstw" - powiedział Chorwat cytowany przez oficjalną stronę klubową.

To pierwszy nowy zawodnik pozyskany przez Wartę w przerwie letniej. Poznaniacy we wtorek rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu.