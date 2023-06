Jak podała w komunikacie Jagiellonia, w Bazylei Pululu rozpoczął grę od drużyny U-16. Po dobrych występach w drużynie U-21 i epizodach w pierwszym zespole, pochodzący z Angoli piłkarz został wypożyczony do Neuchatel Xamax. Po powrocie regularnie grał w FC Basel, częściej jednak w roli zmiennika.

Reklama

W styczniu 2022 roku trafił do Niemiec, do SpVgg Greuther Fürth, ale grał głównie w drugim zespole. Jak przyznał w rozmowie z klubowymi mediami Jagiellonii, decyzję o przenosinach do Polski podjął po konsultacjach ze swoim znajomym - francuskim pomocnikiem Aurelienem Nquiambą, który w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy był do Jagiellonii wypożyczony z włoskiej Spezii.

Reklama

Pululu to trzeci nowy zawodnik Jagiellonii. W środę klub podpisał kontrakt z hiszpańskim stoperem Adrianem Dieguezem, kilka dni wcześniej - z reprezentantem kraju w drużynach młodzieżowych, bocznym obrońcą Dominikiem Marczukiem.

W przerwie rozgrywek w białostockim zespole, który w minionym sezonie bronił się przed spadkiem i ostatecznie zajął w ekstraklasie 14. miejsce, doszło do poważnych zmian kadrowych. Oprócz króla strzelców minionych rozrywek Guala, odeszli m.in. dwaj doświadczeni stoperzy Michał Pazdan i Israel Puerto oraz skrzydłowy (choć często grający też jako prawy obrońca) Tomas Prikryl.

Odeszli też dwaj zawodnicy, którzy ostatnio jednak grali mało lub wcale w pierwszym zespole, czyli Bartosz Bida i Juan Camara, młodzieżowy napastnik Maciej Bortniczuk oraz dwaj gracze wypożyczeni - z ligi włoskiej i łotewskiej - Aurelien Nguiamba i Camilo Mena.

Sezon, który ruszy 21 lipca, Jagiellonia rozpocznie meczem wyjazdowym z mistrzem Polski - Rakowem Częstochowa.

autor: Robert Fiłończuk