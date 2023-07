Dotychczasowy kontrakt 52-letniego trenera z "wojskowymi" wygasał wraz z końcem sezonu 2023/24. Dziś to już nieaktualne. Runjaic przedłużył umowę, która teraz ważna jest do czerwca 2026 roku.

Chciałbym serdecznie podziękować Dariuszowi Mioduskiemu, Marcinowi Herrze i Jackowi Zielińskiemu za zaufanie, jakim mnie obdarzyli przedłużając kontrakt. Jestem szczególnie zadowolony z tego powodu, ponieważ to pokazuje, że zarząd Legii ma taki sam pomysł jak ja na skuteczną pracę. Tylko wtedy, gdy kluczowe osoby blisko współpracują ze sobą przez dłuższy czas i w duchu wzajemnego zaufania, klub może rzeczywiście się rozwijać, zarówno pod względem sportowym, jak i ekonomicznym. Wiele tutaj zaczęliśmy, ale koniec tego procesu jest jeszcze daleko. Największym sukcesem dla mnie jako trenera jest zawsze to, że mogę w znaczącym stopniu rozwijać klub razem ze wszystkimi oddanymi mu osobami. To możliwe jest tylko przez lata. Jesteśmy na dobrej drodze i musimy ją kontynuować. Chcę ją podążać pokazując przykład i determinację - powiedział szkoleniowiec po złożeniu podpisu na nowym kontrakcie.