Trener stołecznego klubu podczas przedmeczowej konferencji docenił klasę gospodarzy, wskazując m.in. na personalia zespołu.

Ordabasy są liderem ligi, to bardzo mocna drużyna i kandydat do zdobycia tytułu. Szachboz Umarow oraz kapitan Aschat Tagybergen to zawodnicy, na których na pewno trzeba uważać. Poza tym grają przed własnymi kibicami, co będzie ich dodatkowym atutem - powiedział szkoleniowiec Legii.

Wysokie temperatury w Kazachstanie

W Kazachstanie panują wysokie temperatury, jednak według Runjaica nie będzie to miało wpływu na dyspozycję jego zawodników.

Pogoda jest taka sama dla obu zespołów i jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich temperatur, bo w Warszawie też jest ciepło. Na pewno jednak musimy zagrać w odpowiedzialny sposób - nadmienił.

Dla Legii to historyczny mecz, bo pierwszy w Lidze Konferencji. Chcemy wygrać, ale wiemy też, że rywale mają taki sam cel - dodał Runjaic.

Transfer Nawrockiego

Trener odniósł się również do transferu Maika Nawrockiego, który opuścił warszawską drużynę i podpisał pięcioletni kontrakt z szkockim zespołem Celtic Glasgow.

Jestem bardzo zadowolony z Maika Nawrockiego, zrobił w zeszłym sezonie ogromny postęp. Przed nim duże wyzwanie w nowym klubie i życzę mu wszystkiego najlepszego. Jest młodym graczem, który może jeszcze bardzo się rozwinąć - skomentował.

Spotkanie Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek o godz. 17 czasu polskiego.