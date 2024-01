Otieno to 38-krotny reprezentant Kenii, który przez ostatnie cztery sezony grał w szwedzkiej ekstraklasie w barwach AIK Solna. Do Europy trafił w 2017 roku z kenijskiego klubu Gor Mahia FC Nairobi do gruzińskiego Kolcheti-1913Poti. Potem przeszedł do albańskiego KS Kastrioti (w którym jednak nie zagrał ani razu), następnie do szwedzkiego trzecioligowca Vasalunds IF, a z niego do AIK Solna.

Otieno związał się z Rakowem kontraktem, który ma obowiązywać do końca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. To drugi transfer przychodzący Rakowa przed tegoroczną częścią sezonu 2023/24 - wcześniej kontrakt z "Medalikami" podpisał 20-letni bośniacki bramkarz Muhamed Sahinovic.