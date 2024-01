Durmisi i Balic muszą czekać

ŁKS tuż po otworzeniu się zimowego "okienka" transferowego pozyskał dwóch piłkarzy. Łódzki klub wzmocnili Riza Durmisi i Husein Balic. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych wydaje się bardzo ciekawym nabytkiem.

30-letni Duńczyk albańskiego pochodzenia grał w hiszpańskiej La Liga, we włoskiej Serie A i francuskiej Ligue 1. 23 razy założył koszulkę reprezentacji Danii. Jak na polską Ekstraklasę ma znakomite CV.

Niestety na razie ŁKS nie może zarejestrować obu zawodników. Wszystko przez zakaz transferowy, jaki ciąży na klubie. FIFA sankcje na beniaminka Ekstraklasy nałożyła 3 stycznia.

ŁKS ma zaległości wobec Rygaarda i Ricardinho

To nie pierwsze kłopoty ŁKS. FIFA w ostatnich latach dwukrotnie nakładała zakaz transferowy na łódzki klub. Za każdym razem miało to związek z zaległościami wobec piłkarzy - m. in. Duńczyka Mikkela Rygaarda, Dragoljuba Srnica i Carlosa Morosa Gracii. Pierwszy raz nałożyła karę na początku 2022 roku, a także rok później też w styczniu. Łodzianie poradzili sobie, spłacili zaległości i mogli zatwierdzić zawodników - informuje Interia.

W tym przypadku kara na ŁKS została nałożona z tego samego powodu co wcześniej. Zakaz transferowy nałożony na ŁKS jest związany ze starymi zobowiązaniami Klubu, dotyczącymi Mikkela Rygaarda i Ricardinho (...). Zostanie zniesiony przez FIFA niezwłocznie po uregulowaniu przez Klub tych zaległości. Część została już uregulowana, a pozostałe ŁKS zrealizuje przed końcem stycznia 2024 roku. Okienko transferowe (...) zakończy się 27 lutego, tak więc po uregulowaniu zaległości ŁKS nie będzie miał przeszkód w rejestracji nowych zawodników - czytamy na interia.pl.