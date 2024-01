Mustavic przygodę z piłką nożna rozpoczął w FK Sarajewo, skąd przeniósł się do Slovana Bratysława. Zaraz po przeprowadzce został wypożyczony do FC Nitra, gdzie miał nabierać doświadczenia. Po powrocie do klubu ze stolicy Słowacji stał się mocnym punktem Slovana, co zaowocowało transferem do Odense. W Danii miał problemy z przebiciem się do podstawowego składu i został wypożyczony do Śląska.

Reklama

„Poszerzenie kadry było dla nas kluczowym wyzwaniem w zimowym oknie transferowym, dlatego cieszymy się, że dołącza do nas doświadczony zawodnik, w idealnym wieku dla piłkarza. Jestem przekonany, że wniesie wiele jakości do drużyny” – skomentował sprowadzenie Mustavica dyrektor sportowy Śląska David Balda.

Bośniacki pomocnik jest czwartym piłkarzem sprowadzonym przez Śląsk w ostatnim okresie. Jeszcze podczas rundy jesiennej kontrakt z wrocławskim klubem podpisał Patryk Klimala, a następnie zostali sprowadzenie 19-letni wenezuelski skrzydłowy Lewuis Pena i bułgarski środkowy obrońca Simeon Petrow, który został wypożyczony do końca sezonu z CSKA Sofia.

Reklama

Reklama

Mustavic zamyka listę piłkarzy, którzy zimą trafią do Śląska, ale za to bardzo możliwe, że ktoś odejdzie. Najbliżsi opuszczenia Wrocławia są Anglik Cameron Borthwick-Jackson i Duńczyk Kenneth Zahore. Obaj trafili do zespołu Jacka Magiery latem, ale nie wywalczyli sobie miejsca w wyjściowej jedenastce i sporadycznie pojawiali się na boisku.

Śląsk po rundzie jesiennej z dorobkiem 41 punktów jest liderem ekstraklasy i ma trzy punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok.