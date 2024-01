Slisz w Legii grał cztery lata

O transferze reprezentanta Polski spekulowano od dłuższego czasu. 24-letnim pomocnikiem interesowały się kluby z Turcji i Włoch, ale ostatecznie konkretna oferta napłynęła ze Stanów Zjednoczonych.

Legia za Slisza w 2020 roku zapłaciła Zagłębiu Lubin 1,8 mln euro. Teraz według nieoficjalnych informacji sprzedała piłkarza za 3,5 mln dolarów.

To inteligentny, defensywny pomocnik, który potrafi grać w różnych systemach. Uważamy, że dobrze uzupełni nasz zespół i pomoże nam umocnić środek pola. Ma 24 lata, jest dojrzały, rozegrał już ponad 250 profesjonalnych meczów. Cieszymy się, że możemy przyciągnąć na tym etapie kariery utalentowanego zawodnika, który wkracza do kadry narodowej - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Carlos Bocanegra, wiceprezes i dyrektor techniczny Atlanty.

Francuz rywalem Polaka do miejsca w składzie

Atlanta to jeden z czołowych zespołów Major League Soccer. W 2018 roku ekipa ''The Five Stripes'' została nawet mistrzem kraju. Za największą gwiazdę drużyny uchodzi mistrz świata z 2022 roku – Thiago Almada. Slisz będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Tristanem Muyumbą, czyli francuskim pomocnikiem z przeszłością przede wszystkim w Ligue 2 - informuje serwis legia.net.

Slisz w barwach Legii zagrał 165 spotkań. Strzelił 5 goli i 11 razy asystował kolegom. Raz sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski, a także dwukrotnie zdobywał mistrzostwo kraju.

Przyszedł czas na zmiany, czas na kolejny etap w moim życiu. To był pięknie spędzony czas w Legii. Dwa mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski, gra w Europie… Niesamowite przeżycia, wzloty i upadki. Wszystkie sytuacje zbudowały mnie jako zawodnika i pozwoliły na rozwój mojej osoby. Dziękuję całemu klubowi, trenerom, zawodnikom, pracownikom i kibicom – byliście i jesteście niesamowici! To była czysta przyjemność grać przed pełnymi trybunami. Wszystkie te chwile zostaną ze mną do końca życia. Po mistrza Legio marsz! - napisał Slisz na Instagramie.