Porozumiałem się z Widzewem i dołączyłem do Ruchu, czyli wielkiego klubu. W Łodzi grałem przy komplecie kibiców, dlatego jestem oswojony z taką otoczką, co ułatwi mi zaaklimatyzowanie się przed meczami, jakie czekają nas na Stadionie Śląskim. Sytuacja w tabeli jest ciężka, ale przychodzę tu, by pomóc zrealizować cel – powiedział zawodnik, który ma pomóc chorzowianom utrzymać się w lidze.

Niedźwiedź zastąpił Wosia

Stępiński pochodzi z Łodzi, w Widzewie grał – z przerwami - przez osiem sezonów. Poza tym bronił barw Wisły Płock i Warty Poznań.

Również w piątek piłkarzem „Niebieskich” został pomocnik Robert Dadok, który przeniósł się do Chorzowa z Górnika Zabrze.

Chorzowski beniaminek zimą pozyskał wcześniej na zasadzie wypożyczeń do końca sezonu chorwackiego bramkarza Dante Stipicę z Pogoni Szczecin oraz dwóch pomocników - Filipa Wilaka z Lecha Poznań i Czecha Adama Vlkanovę z Viktorii Pilzno. Z kolei z niemieckiego VfB Stuttgart wykupiony został 17-letni napastnik juniorskiej reprezentacji Polski Mike Huras.

W grudniu szkoleniowcem „Niebieskich” został Janusz Niedźwiedź, który zastąpił Jana Wosia.

Chorzowianie w sobotę rozpoczną zgrupowanie w tureckim Belek. W sparingach ich rywalami będą tam węgierski Kecskemeti TE, FC Drita Gnjilane z Kosowa i macedońskie zespoły Brera Strumica oraz FC Shkupi.

Kibice dofinansowali obóz piłkarzy

Pobyt w Belek dofinansowało kwotą 120 tysięcy złotych stowarzyszenie kibiców Wielki Ruch.

Dziękujemy za tę darowiznę. Jesteśmy pewni, że drużyna wraz ze sztabem dołoży wszelkich starań, by jak najlepiej ją spożytkować, jak najefektywniej przepracować czas w Turcji –powiedział prezes Ruchu Seweryn Siemianowski.

Do wyjazdu piłkarzy dołożyły się też stowarzyszenia kibiców Ruchu z Anglii i Niemiec.

Dofinansowanie obozu to kolejny z celów stowarzyszenia, który wspólnie zrealizowaliśmy. Mamy nadzieję, że zaufanie, którym obdarzamy klub i drużynę, zwróci się; tym bardziej, że to pierwsze od 2018 roku zgrupowanie poza granicami Polski. To kolejne duże wsparcie stowarzyszenia dla Ruchu, a na dniach będziemy mieli informację o następnej inicjatywie, tym razem związanej z chorzowską młodzieżą – doda prezes skupiającego ponad 2 tysiące osób stowarzyszenia Bartosz Horodecki.

W pierwszym tegorocznym meczu ligowym Ruch podejmie na Stadionie Śląskim 9 lutego Legię Warszawa.

"Niebiescy" w 19 kolejkach tego sezonu wywalczyli 13 punktów. Wygrali jeden mecz, zremisowali 10 i doznali ośmiu porażek.