W 31. kolejce porażki doznała prowadząca w tabeli Jagiellonia Białystok. W przypadku zwycięstwa Legia miałby do niej tylko trzy punkty straty, a do końca rozgrywek pozostałby trzy kolejki.

Reklama

Kontrowersyjna decyzja sędziego Przybyła

Podopieczni Goncalo Feio byli zdecydowanym faworytem w pojedynku z zagrożonym spadkiem Radomiakiem. Jednak mecz praktycznie od samego początku nie potoczył się po myśli gospodarzy. W 6. minucie czerwoną kartką za faul ukarany został Bartosz Kapustka. Decyzja sędziego Jarosława Przybyła była kontrowersyjna, ale nie zmienia to faktu, że Legia praktycznie przez cały mecz musiała grać w osłabieniu.

Reklama

Radomiak mimo przewagi liczebnej nie ruszył do ataku w pierwszej części spotkania. Skupiał się na zagrodzeniu dostępu do własnej bramki broniąc całą drużyną na własnej połowie i czekał na okazję do kontry.

Trzy gole po przerwie

Goście bardziej aktywni byli po przerwie. W efekcie przy Łazienkowskiej strzelili trzy gole. Najpierw w 66. minucie Dominika Hładuna pokonał Lisandro Semedo.

Kolejne dwa ciosy legionistom zadali Vagner i Luka Vuskovic.

Dzięki zwycięstwu ekipa prowadzona przez Macieja Kędziorka awansowała na 12. miejsce i ma sześć punktów przewagi nad będącą w strefie spadkowej Koroną Kielce. Legia jest na piątej pozycji.

Legia Warszawa - Radomiak Radom 0:3 (0:0)

Bramki: 0:1 Lisandro Semedo (66), 0:2 Vagner Dias (73), 0:3 Luka Vuskovic (79)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Juergen Elitim, Yuri Ribeiro, Marc Gual, Radovan Pankov; Radomiak Radom: Bruno Jordao, Damian Jakubik, Michał Kaput, Lisandro Semedo, Joao Peglow

Czerwona kartka - Legia Warszawa: Bartosz Kapustka (6)

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów: 26 326

Legia Warszawa: Dominik Hładun - Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk (84. Jan Ziółkowski), Steve Kapuadi (53. Jurgen Celhaka) - Josue (83. Filip Rejczyk), Juergen Elitim, Ryoya Morishita, Bartosz Kapustka, Patryk Kun (26. Yuri Ribeiro) - Marc Gual (84. Wojciech Urbański), Paweł Wszołek

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Damian Jakubik, Raphael Rossi, Luka Vuskovic, Dawid Abramowicz - Rafał Wolski (84. Leandro Pereira), Jan Grzesik, Christos Donis (14. Bruno Jordao), Michał Kaput (84. Luizao), Vagner Dias (77. Joao Peglow) - Lisandro Semedo (84. Guilherme Zimovski)