Pieniądze są z rozstrzygniętego Programu Wsparcia Akademii Piłkarskich Działających Przy Klubach Ekstraligi i I Ligi Kobiet oraz Wsparcia Akademii Piłkarskich Działających Przy Klubach Ekstraklasy i I Ligi Mężczyzn.

Między innymi Jagiellonia Białystok w tym roku jest beneficjentem tego programu. Przekazaliśmy czy przekażemy - ale podjąłem decyzję, jak rozumiem na dniach będzie podpisana umowa - Jagiellonia dostanie w ramach tego programu 1,5 mln zł na funkcjonowanie akademii - poinformował Nitras. Zaznaczył, że nie są to pieniądze na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury, a na bieżące funkcjonowanie akademii.

Reklama

Szkolenie nie może kończyć się na poziomie 15-latka

Nitras gratulował Jagiellonii Białystok zdobycia w czerwcu tytułu mistrza kraju sezonu 2023/2024. Ocenił, że to dowód, że klub się rozwija, ale także, że dobrze szkoli młodzież.

Po raz pierwszy stworzyliśmy instrument wsparcia dla akademii piłkarskich działających przy klubach ekstraklasowych i pierwszoligowych. Tak, uważam, że tak powinna wyglądać w Polsce struktura. My wspieramy, będziemy wspierać szkółki, wszystkich tych, którzy szkolą młodzież - powiedział Nitras.

Minister dodał, że aby sportowy rozwój młodych ludzi grających w piłkę nożną w Polsce był prawidłowy, w strukturze szkolenia powinno być jak najwięcej i to wciąż rozwijających się szkółek piłkarskich, a akademie, które określił jako "poziom uniwersytetu", czyli następny poziom szkolenia - powinny działać przy najlepszych klubach piłkarskiej ekstraklasy i I ligi.

Reklama

Dlatego, że zależy nam na tym, żeby to szkolenie nie kończyło się na poziomie 15-latka, który wyjeżdża do innego kraju i szkolony jest w najlepszych klubach w Europie, tylko żeby najlepsze akademie w Europie były w Polsce, a one mogą powstać tylko i wyłącznie przy klubach ekstraklasowych, przy klubach pierwszoligowych, przy najlepszych klubach - powiedział Sławomir Nitras.

Celem akademii nie może być zarabianie

Minister sportu dodał, że chciałby, aby program był stałą formą wsparcia akademii, żeby mogły się rozwijać, a jak najwięcej młodych ludzi - chłopców i dziewcząt - mogło się w nich szkolić na piłkarzy, nie płacąc za to, stąd wspieranie akademii.

Nitras dodał, że chodzi nie tylko o identyfikowanie się młodych ludzi z klubami, ale także o to, żeby byli w stanie rozwijać się sportowo od juniora do seniora. Dodał, że szkolenie młodzieży w akademiach kosztuje.

Celem akademii funkcjonujących przy klubach nie może być zarabianie i dostarczanie pieniędzy klubom ekstraklasowym, a wręcz przeciwnie, kluby ekstraklasowe muszą inwestować i utrzymywać akademie - podkreślił Nitras.

W ramach Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok szkoli się obecnie 11 zespołów dziecięco-młodzieżowych, z którymi pracuje 43 trenerów, jest przygotowany na nowy sezon program pracy z przedszkolakami - poinformował dyrektor tej akademii Przemysław Papiernik. Dodał, że liczba szkolonych młodych ludzi ma być powiększana. Podano, że roczny budżet tej akademii to ok. 6-7 mln zł. Pieniądze z ministerstwa będą przeznaczone na szkolenia, codzienną pracę trenerów z młodzieżą, wyjazdy.

Sławomir Nitras apelował do władz Jagiellonii Białystok, aby jak najszybciej utworzyły sekcję kobiecą. To jest obowiązkiem mistrza Polski - dodał.