Kobacki jest wychowankiem Lecha Poznań, z którego w 2017 roku trafił do zespołu juniorów Atalanty Bergamo. Cztery lata później został wypożyczony z włoskiego klubu do Arki (później gdynianie go wykupili), sezon 2022/2023 spędził w ekstraklasie w Miedzi Legnica, a w minionych rozgrywkach ponownie występował w gdyńskiej drużynie.

Kobacki podpisał czteroletni kontrakt

W 1. lidze strzelił 13 goli, do tego dodał dwa trafienia w barażach, jednak żółto-niebieskim nie udało się awansować do ekstraklasy.

23-letni skrzydłowy przedłużył w maju kontrakt z Arką do 30 czerwca 2027 roku, ale w przerwie letniej zdecydowała się go wykupić 20. w poprzednim sezonie ekipa Championship Sheffield Wednesday. Polak podpisał czteroletnią umowę.

Poza Kobackim z czołowych piłkarzy z Arki odeszli także środkowi pomocnicy Sebastian Milewski, Alassane Sidibe i Marcel Predenkiewicz oraz skrzydłowy Tornike Gaprindaszwili.

Gdynianie pozyskali bramkarza Damiana Węglarza (Chrobry Głogów), środkowego pomocnika Adama Ratajczyka (Zagłębie II Lubin), szwajcarskiego skrzydłowego Joao Oliveirę (Debreceni VSC) oraz napastnika Szymona Sobczaka (Wisła Kraków).