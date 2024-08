29-letni defensywny pomocnik w pierwszej drużynie Barcelony zadebiutował w 2014 roku w spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów z APOEL Nikozja. Grał obok takich piłkarzy jak Leo Messi, Andres Iniesta czy Neymar.

Samper grał w lidze japońskiej

Hiszpan w latach 2016-2018 na zasadzie wypożyczenia grał w Granadzie i Las Palmas, po czym przeniósł się do Japonii, gdzie bronił barw Vissel Kobe.

Do ojczyzny wrócił w minionym sezonie i występował w drugoligowym FC Andora.

Hiszpan w La Liga rozegrał 25 meczów

Nowy piłkarz Motoru ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii do lat 17, 19 i 21.

Rozmawiałem z trenerem oraz dyrektorem sportowym i poczułem, że we mnie wierzą. Widać też, że klub się rozwija. Droga, jaką przeszedł z drugiej ligi do ekstraklasy to niesamowita historia, obiekty treningowe są imponujące, a stadion jest naprawdę piękny. Myślę, że będę tu bardzo szczęśliwy. Moim celem jest, by znów cieszyć się grą w piłkę i pomóc klubowi uzyskać jak najlepszy wynik w tym sezonie. Mam nadzieję, że kibice będą zadowoleni z moich występów - powiedział Hiszpan, mający na swoim koncie 25 spotkań w La Liga, bezpośrednio po podpisaniu w czwartek rocznego kontraktu z lubelskim klubem.

Motor ściągnął szóstego piłkarza

Jest to szósty transfer dokonany po awansie Motoru do ekstraklasy. Wcześniej do lubelskiej drużyny dołączyli: słowacki obrońca Marek Bartos, wypożyczony z włoskiego Benevento Calcio pomocnik Krzysztof Kubica, chorwacki bramkarz Ivan Brkic, pomocnik z Senegalu Christopher Simon i niemiecki napastnik Kaan Caliskaner.