Legia nie zlekceważyła Miedzi

Legia bardzo poważnie potraktowała pojedynek z Miedzią. Goncalo Feio nie zdecydował się na rotację i zdecydował się wystawić najmocniejszy skład.

W pierwszej połowie Legia dominowała i miała kilka okazji do strzelenia gola. Najbliżej pokonania bramkarza gospodarzy był Marc Gual, który trafił w słupek.

Miedź długo nie cieszyła się z prowadzenia

Nieoczekiwanie po przerwie to Miedź wyszła na prowadzenie. W 49. minucie błąd Maxi Oyedele popełnił błąd, z którego skorzystał Juliusz Letniowski.

Miedź długo nie cieszyła się z prowadzenia. W 56. minucie do remisu doprowadził Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką.

Luquinhas zapewnił Legii awans

Po strzeleniu gola legioniści poszli za ciosem i w 78. minucie wyszli na prowadzenie. Składną akcję z bliska wykończył Luquinhas.

Miedź do samego końca próbowała odrobić stratę i doprowadzić do dogrywki. W samej końcówce miejscowi mieli co najmniej dwie wyśmienite okazje do wyrównania. Obie zmarnowali i po końcowym gwizdku z awansu cieszyła się Legia.