Cztery gole do przerwy

Olimpia wyszła na prowadzenie już w 15. minucie spotkania. Z rzutu karnego do siatki Jagiellonii trafił Tomasz Kaczmarek.

Euforia miejscowych kibiców nie trwała długo. Mistrzowie Polski szybko sprowadzili drugoligowca na ziemię. I to bardzo boleśnie.

Po kolejnym kwadransie gry było już 3:1 dla podopiecznych Adriana Siemieńca. Autorami goli byli Nene, Afimico Pululu i Jesus Imaz.

VAR anulował gola dla Olimpii

W efekcie Jagiellonia na przerwę do szatni schodziła prowadząc 3:1. W drugiej połowie wynik już nie uległ zmianie. Nie oznacza to, że z boiska wiało nudą. Emocji i okazji do zmiany rezultatu z jednej i drugiej strony nie brakowało.

Gospodarze w samej końcówce spotkania pokonali drugi raz Sławomira Abramowicza, ale wcześniej był spalony i po analizie VAR bramka nie została zaliczona.

Losowanie ćwierćfinałów w piątek

Zgodnie z zasadami Pucharu Polski, na swoich stadionach występują drużyny z niższych lig. W przypadku rywalizacji zespołów z tej samej klasy gospodarzem jest ten, który został wylosowany jako pierwszy. Pula nagród w rozgrywkach o Puchar Polski wynosi 10 milionów złotych, z czego połowa przypadnie zwycięzcy.

Losowanie ćwierćfinałów - w piątek o godz. 14.15. Mecze tej fazy zaplanowano na 25-27 lutego. Finał - tradycyjnie - 2 maja na PGE Narodowym.