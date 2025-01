22 gole Augustyniaka

Grająca na piątym poziomie rozgrywkowym Ząbkovia ma za sobą rewelacyjną rundę jesienną. Zespół z podwarszawskich Ząbek jest liderem czwartej ligi, z imponującym bilansem 17 zwycięstw w 17 meczach.

Duży wkład w sukces Ząbkovii miał na jesieni Mateusz Augustyniak, który jest autorem aż 22 goli dla swojej drużyny. Imponująca skuteczność 25-letniego napastnika nie uszła uwadze większych klubów.

Augustyniak na testach w Puszczy

Najskuteczniejszym graczem Ząbkovii zainteresowała się Puszcza Niepołomice. Klub z Ekstraklasy zaprosił do siebie piłkarza na testy.

Augustyniak nie wypadł na nich źle. Strzelił nawet gola w sparingu. Co prawda Puszcza dała do zrozumienia, że napastnik Ząbkovii nie jest zawodnikiem o profilu dokładnie takim, jaki pasowałby do koncepcji i stylu gry ekipy z Niepołomic, ale nie to jednak było głównym powodem rezygnacji z jego transferu.

Ząbkovia przelicytowała

Poszło o pieniądze. Według informacji weszlo.com Szefowie klubu z Ząbek za swojego piłkarza oczekiwali około 300 tys. zł. Jak na 25-letniego zawodnika, nie grającego do tej pory wyżej niż czwarta liga to suma abstrakcyjna.

Dlatego Puszcza grzecznie podziękowała i zrezygnowała z transakcji.