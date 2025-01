Tusk i Nawrocki kibicują temu samemu klubowi

Tusk i Nawrocki urodzili się w Gdańsku. Obaj też od urodzenia kibicują piłkarzom miejscowej Lechii. Zarówno szef rządu, jak i prezes IPN nie ukrywają się ze swoich klubowych sympatii, a miłość do "biało-zielonych" nie jest łatwa.

Drużyna z Trójmiasta często ma wzloty i upadki. Dopiero co wróciła do Ekstraklasy, a już znów jest na najlepszej drodze do degradacji. Ukochany zespół piłkarski Tuska oraz Nawrockiego po pierwszej części sezonu zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i w zaczynającej się w piątek rundzie wiosennej będzie walczył o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

PZPN zawiesił Lechii licencję na grę w Ekstraklasie

Mogło być jednak jeszcze gorzej, bo nad Lechią wisiała groźba, że nie zostanie ona dopuszczona do gry w drugiej części sezonu.

Na skutek problemów finansowych i organizacyjnych 27 grudnia gdańskiemu klubowi została zawieszona licencja. Bez niej nie mógłby przystąpić do rundy wiosennej.

Tusk, Nawrocki i pozostali kibice Lechii mogą odetchnąć z ulgą

To spędzało sen z powiek wszystkim kibicom Lechii, a więc Tuskowi i Nawrockiemu również. Ostatecznie fani "biało-zielonych" mogą odetchnąć z ulgą.

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej odwiesiła Lechii licencję. Utrzymany został natomiast zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem rejestracji nowych piłkarzy do końca obecnego sezonu.

Lechia w sobotę zagra z Motorem

Komisja przekazała, że Lechia spłaciła wszystkie zobowiązania, do których była zobowiązana. Klub z Gdańska w dalszym ciągu podlega rozszerzonemu nadzorowi finansowemu i zobowiązany jest do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

W sobotę na inaugurację rundy wiosennej Lechia zmierzy się w Lublinie z innym beniaminkiem Motorem. W rundzie jesiennej gdańszczanie przegrali z ekipą kierowaną przez Mateusz Stolarskiego 0:2.