Brak Exposito nie może być usprawiedliwieniem dla Śląska

Śląsk poprzedni sezon zakończył na drugim miejscu. Przed startem sezonu we Wrocławiu chyba nikt nie wyobrażał sobie, że jesień będzie tak tragiczna.

Co prawda z klubu odeszło kilku wartościowych piłkarzy, w tym król strzelców sezonu 2023/24 Erik Exposito, ale tym nie można tłumaczyć ostatniego miejsca w tabeli.

Magiera i Hetel nie dali rady, a nowego trenera na razie nie ma

Śląsk w rundzie jesiennej wygrał tylko jeden mecz. Łącznie zdobył zaledwie 10 punktów. Nie pomogła zmiana trenera. Jacka Magierę pod koniec listopada zastąpił w tej roli Michał Hetel, ale efekt nowej miotły nie zadziałał. Ani gra, ani wyniki nie uległy zmianie.

Wiadomo, że do rundy wiosennej Śląsk będzie przygotowywał się pod okiem nowego szkoleniowca. Na razie nie wiadomo kto nim będzie. Trenerzy nie pala się do pracy we Wrocławiu. Nikt nie chce mieć w CV wpisanego spadku z Ekstraklasy, a ten w stolicy Dolnego Śląska jest bardzo prawdopodobny.

Śląsk do 15. w tabeli Puszczy Niepołomice traci osiem punktów. To sporo. Święta we Wrocławiu na pewno nie upłyną w wesołej atmosferze.

Ekstraklasa goni Europę i nie męczy kibiców

Kiepska jesień Śląska nie może jednak przesłonić obrazu Ekstraklasy jako całości, a ten rysował się w kolorowych barwach. Nie brakowało emocji, goli i dobrych meczów. Kibice nie powinni narzekać poziom ligowej piłki.

Nie można powiedzieć, że Ekstraklasa jest beznadziejna i trzeba się jej wstydzić. Runda jesienna była po prostu znakomita, a dodając do tego wyniki Legii i Jagiellonii w europejskich pucharach, otrzymujemy obraz najszybciej rozwijającej się ligi w Europie - uważa Piotr Nowak.

W podobnym tonie wypowiada się Maciej Łuczak z serwisu Meczyki.pl. Ekstraklasa przestała męczyć. Walka o mistrza stoi na wysokim poziomie.

O pokoleniu młodych zdolnych trenerów, rozczarowaniach i objawieniach Ekstraklasy dowiesz się więcej oglądając najnowszy odcinek Dziennika Sportowego.