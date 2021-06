Przed inauguracyjnym występem ze Słowacją Bednarek nie ćwiczył z drużyną, ale w poniedziałek w Sankt Petersburgu rozegrał cały mecz. W sobotę w Sewilli 25-letni środkowy obrońca musiał jednak opuścić boisko w 85. minucie.

Jankowi odnowił się uraz mięśniowy. To bolesna kontuzja, z którą zmagał się przed spotkaniem ze Słowacją. Nie chcę jednak składać deklaracji, czy będzie w stanie zagrać w środę ze Szwecją, bo dopiero jesteśmy przed ewentualnymi badaniami i zabiegami. Do tej pory nie było czasu zająć się jego zdrowiem, bo do hotelu przyjechaliśmy w nocy po meczu, a dzisiaj od razu po śniadaniu wyjechaliśmy na lotnisko i przylecieliśmy do Gdańska. Dopiero teraz wszystko będziemy analizować i podejmować decyzje – dodał Kwiatkowski.

Poza tym w zespole nie ma innych problemów zdrowotnych.

Oczywiście każdy odczuwa mecz z Hiszpanią, a kilku zawodników okupiło go stłuczeniami, jednak to nic poważnego. Coraz lepiej czuje się także Łukasz Fabiański, który w środę ze Szwecją będzie gotowy do gry, ale wiadomo, że bramkarza nie będziemy zmieniać – podsumował team menedżer.