Po raz pierwszy dwie polskie drużyny - Legia i Wisła Kraków - występowały w LE w 2011 roku. Obie przebrnęły przez rundę grupową, a odpadły w 1/16 finału. "Białą Gwiazdę" wyeliminował Standard Liege (1:1 i 0:0 w Belgii), a legioniści musieli uznać wyższość Sportingu Lizbona (2:2, 0:1).

Cztery lata później zawodnicy Legii i Lecha skończyli rywalizację na meczach grupowych. Z kolei w edycji 2016/2017 stołeczny zespół ponownie był w 1/16 finału, gdzie nie sprostał Ajaksowi Amsterdam (0:0 i 0:1 w Holandii), ale wcześniej występował w Lidze Mistrzów.

W czwartek, w ostatnim etapie eliminacji, drużyny z Poznania i Warszawy zagrają - odpowiednio - z rywalami z Belgii (Royal Charleroi) i Azerbejdżanu (Karabach Agdam) o Ligę Europy.

Jeśli polskim klubom uda się pokonać rywali, to do ich kasy wpadnie pokaźny zastrzyk gotówki. Za sam awans do fazy grupowej UEFA zapłaci 2,92 mln euro. Łącznie Lech i LEgia w przypadku awansu mogą zyskać od 6 do 10 mln euro.

Do tej pory Lech wygrał z łotewską Valmierą 3:0, szwedzkim Hammarby IF 3:0 i cypryjskim Apollonem Limassol 5:0. Od trzeciej rundy dołączyła Legia, której nie powiodło się w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Już pod wodzą nowego trenera, Czesława Michniewicza, pokonała kosowską Dritę Gnjilane 2:0.

W pierwszej rundzie odpadła Cracovia, a w trzeciej Piast Gliwice.

W czwartek ciekawie zapowiadają się m.in. potyczki: AEK Ateny - VfL Wolfsburg, Rio Ave - AC Milan i Tottenham Hotspur - Maccabi Hajfa.

W fazie grupowej LE wystąpi 48 zespołów: 21 z kwalifikacji, sześć, które odpadną w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, oraz 21, które miały zapewniony udział na podstawie osiągnięć w rozgrywkach krajowych, a wśród nich m.in. Arsenal Londyn i Leicester City z Anglii, Roma i Napoli z Włoch, Bayer Leverkusen i Hoffenheim z Niemiec, Lille OSC z Francji czy Benfica Lizbona, Sparta Praga, CSKA Moskwa i Feyenoord Rotterdam.

Losowanie grup zaplanowano na 2 października w Nyonie. Finał edycji 2020/21 ma się odbyć w Gdańsku.

Program 4. rundy kwalifikacji LE (1 października): Royal Charleroi - Lech Poznań (godz. 19.00) Legia Warszawa - Karabach Agdam (Azerbejdżan) (20.00) pozostałe mecze CFR Cluj - Kuopion Palloseura (Finlandia) (17.30) Dinamo Zagrzeb - Flora Tallinn (19.00) Ararat-Armenia Erywań - Crvena Zvezda Belgrad (19.00) Slovan Liberec - APOEL Nikozja (19.00) Malmoe FF - Granada CF (19.00) Rosenborg BK Trondheim - PSV Eindhoven (19.00) Hapoel Beer Szewa - Viktoria Pilzno (19.30) Dynamo Brześć - Łudogorec Razgrad (20.00) FK Sarajewo - Celtic Glasgow (20.00) Standard Liege - FC Fehervar (Węgry) (20.00) FC Kopenhaga - HNK Rijeka (Chorwacja) (20.00) FC Basel - CSKA Sofia (20.30) Young Boys Berno - KF Tirana (20.00) Dundalk FC (Irlandia) - KI Klaksvik (Wyspy Owcze) (20.30) AEK Ateny - VfL Wolfsburg (20.45) Rangers FC (Szkocja) - Galatasaray Stambuł (20.45) Sporting Lizbona - LASK Linz (Austria) (21.00) Rio Ave (Portugalia) - AC Milan (21.00) Tottenham Hotspur - Maccabi Hajfa (21.00)