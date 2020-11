W grupie D na czele plasują się Benfica Lizbona oraz szkocki Rangers FC - obie drużyny zgromadziły po siedem punktów. Trzeci jest Lech z trzema punktami, a stawkę zamyka Standard z zerowym dorobkiem.

Belgowie w Poznaniu zagrali kilku kluczowych zawodników, którzy krótko przed wylotem do stolicy Wielkopolski otrzymali pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Zabrakło też filara defensywy i kapitana zespołu kontuzjowanego Zinho Vanheusdena, którego czeka dłuższa przerwa.

"Dlatego to będzie trochę inny mecz niż Poznaniu. Myślę, że Belgowie zagrają w optymalnym ustawieniu z trójką obrońców. Mocną stroną Standardu są stałe fragmenty gry, sporo bramek w ten sposób zdobyli i na pewno na to musimy jutro zwrócić uwagę. Szanse na zwycięstwo oceniam 50 na 50" - powiedział trener wicemistrza Polski Dariusz Żuraw na konferencji prasowej.

Zmienione składy

Lechici do Belgii udali się bez kontuzjowanych Jakuba Kamińskiego i Mohammada Awwada. Standard z kolei przystąpi do meczu w nieco zmienionym składzie. U pomocnika Mehdiego Carceli nadal utrzymuje się pozytywny wynik testu na koronawirusa. Z kolei najlepszy strzelec Selim Amallah ma kontuzjowaną kostkę. Do dyspozycji trenera Philippe Montaniera powraca napastnik Jackson Muleka.

"Jesteśmy rozczarowani naszymi wynikami w Lidze Europy, dlatego jutro chcemy wygrać. Aktualnie znajdujemy się w trudnym okresie, kilku zawodników nie jest w optymalnej formie. Przed nami trudne mecze w lidze, dlatego wygrana nad Lechem mogłaby nam pomóc. Doskonale zdaje sobie sprawę, że czwartkowe zwycięstwo mogłaby nas napędzić w walce o mistrzostwo Belgii" - podkreślił szkoleniowiec Standardu na konferencji.

Początek meczu Standardu z Lechem o godz. 21. O tej samej porze rozpocznie się inne spotkanie grupy D Rangers FC z Benficą Lizbona.