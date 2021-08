Trener piłkarzy Legii Warszawa Czesław Michniewicz nie ukrywa radości z wylosowania w grupie C Ligi Europy Napoli, Leicester City i Spartaka Moskwa. "To było dla nas fantastyczne losowanie. Zagramy ze świetnymi drużynami, o to właśnie chodziło" - powiedział szkoleniowiec.

Losowanie odbyło się w Stambule. Warszawski zespół był w czwartym, czyli najsłabszym koszyku. Reklama To dla nas fantastyczne losowanie. Z punktu widzenia kibicowskiego, ale również sportowego - zagramy ze świetnymi drużynami, ale o to właśnie chodziło. Chcemy grać w Europie i pokazać się tam z jak najlepszej strony. Zmierzymy się z moim ulubionym trenerem - Brendanem Rodgersem z Leicester - podkreślił Michniewicz, cytowany na stronie Legii. Legia poznała rywali w Lidze Europy. Łatwo nie będzie Zobacz również Zagramy również ze Spartakiem Moskwa, a wiadomo, że skojarzenia Legii na temat tego przeciwnika w ostatnich latach są pozytywne. W marcu miałem okazję być na meczu Napoli - Barcelona. Siedziałem wówczas i marzyłem sobie, żeby kiedyś zagrać tu jako trener. Teraz to marzenie się spełni - dodał. Legioniści w 4. rundzie eliminacji LE zremisowali na wyjeździe ze Slavią Praga 2:2, a w rewanżu u siebie zwyciężyli 2:1. Czeski zespół wystąpi w Lidze Konferencji - to trzeci poziom rozgrywek UEFA. Wcześniej Legii nie powiodło się w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. W trzeciej, przedostatniej rundzie polska drużyna nie sprostała Dinamu Zagrzeb (1:1 i 0:1). Teraz Wisła Zanim jednak stołeczny zespół rozpocznie rywalizację w grupie Ligi Europy, musi wrócić do swoich obowiązków w krajowej ekstraklasie. W niedzielę mistrz Polski zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków. Czeka nas bardzo ważny i prestiżowy mecz. Wisła od początku sezonu rozgrywa dobre spotkania. Obserwowałem ich przegrany mecz z Rakowem Częstochowa. Pokazali się tam z bardzo dobrej strony. We wszystkim było widać rękę trenera, który krótko pracuje w nowym zespole, ale już wypracował kilka ciekawych boiskowych nawyków. Myślę, że czeka nas ciekawe spotkanie - stwierdził Michniewicz.