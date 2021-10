Włoska drużyna, która w Serie A może się pochwalić ośmioma kolejnymi wygranymi od początku sezonu, ma w dorobku jeden punkt.

Legioniści prezentują w tym sezonie dwa oblicza - świetnie spisują się w europejskich pucharach, gdzie odnieśli już siedem zwycięstw, dwa razy zremisowali, a na koncie mają tylko jedną porażkę (z Dinamem Zagrzeb w kwalifikacjach Ligi Mistrzów) i kompletnie zawodzą w rozgrywkach ekstraklasy, w których przegrali sześć z dziewięciu meczów i przy dwóch zaległych plasują się na 15. pozycji, czyli tuż nad strefą spadkową.

Drugie spotkanie grupy C odbędzie się w środę - Spartak podejmie w Moskwie Leicester City.

Poza polskim zespołem jeszcze sześć może się pochwalić kompletem punktów. Są to Olympique Lyon (gr. A), Olympiakos Pireus (gr. D), do którego latem został wypożyczony Michał Karbownik, Crvena Zvezda Belgrad (gr. F), Bayer Leverkusen i Betis Sewilla (gr. G), a także West Ham United (gr. H), którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański, ale Polak w LE pozostaje rezerwowym.

Z każdej z ośmiu grup dwie czołowe drużyny awansują do 1/8 finału, a ekipy z trzecich miejsc trafią do 1/16 finału Ligi Konferencji.

Program meczów 3. kolejki i tabele piłkarskiej Ligi Europy:



21 października, czwartek:



grupa A

Sparta Praga - Olympique Lyon (godz. 21.00)

Rangers FC - Broendby Kopenhaga (21.00)



M Z R P bramki pkt

1. Olympique Lyon 2 2 0 0 5-0 6

2. Sparta Praga 2 1 1 0 1-0 4

3. Broendby Kopenhaga 2 0 1 1 0-3 1

4. Rangers FC 2 0 0 2 0-3 0



grupa B

PSV Eindhoven - AS Monaco (21.00)

Sturm Graz - Real Sociedad San Sebastian (21.00)



1. PSV Eindhoven 2 1 1 0 6-3 4

2. AS Monaco 2 1 1 0 2-1 4

3. Real Sociedad 2 0 2 0 3-3 2

4. Sturm Graz 2 0 0 2 1-5 0



grupa C



20 października, środa

Spartak Moskwa - Leicester City (16.30)



21 października, czwartek

SSC Napoli - Legia Warszawa (21.00)



1. Legia Warszawa 2 2 0 0 2-0 6

2. Spartak Moskwa 2 1 0 1 3-3 3

3. SSC Napoli 2 0 1 1 4-5 1

4. Leicester City 2 0 1 1 2-3 1



grupa D

Fenerbahce Stambuł - Royal Antwerpia (18.45)

Eintracht Frankfurt - Olympiakos Pireus (21.00)





1. Olympiakos Pireus 2 2 0 0 5-1 6

2. Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2-1 4

3. Fenerbahce Stambuł 2 0 1 1 1-4 1

4. Royal Antwerpia 2 0 0 2 1-3 0



grupa E

Lazio Rzym - Olympique Marsylia (18.45)

Lokomotiw Moskwa - Galatasaray Stambuł (21.00)



1. Galatasaray Stambuł 2 1 1 0 1-0 4

2. Lazio Rzym 2 1 0 1 2-1 3

3. Olympique Marsylia 2 0 2 0 1-1 2

4. Lokomotiw Moskwa 2 0 1 1 1-3 1



grupa F

Łudogorec Razgrad - SC Braga (18.45)

FC Midtjylland - Crvena Zvezda Belgrad (18.45)



1. Crvena Zvezda Belgrad 2 2 0 0 3-1 6

2. SC Braga 2 1 0 1 4-3 3

3. Łudogorec Razgrad 2 0 1 1 1-2 1

4. FC Midtjylland 2 0 1 1 2-4 1



grupa G



19 października, wtorek

Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapeszt (16.30)



21 października, czwartek

Betis Sewilla - Bayer Leverkusen (18.45)



1. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6-1 6

2. Betis Sewilla 2 2 0 0 7-4 6

3. Ferencvaros Budapeszt 2 0 0 2 2-5 0

4. Celtic Glasgow 2 0 0 2 3-8 0



grupa H

Rapid Wiedeń - Dinamo Zagrzeb (18.45)

West Ham United - KRC Genk (21.00)



1. West Ham United 2 2 0 0 4-0 6

2. Dinamo Zagrzeb 2 1 0 1 3-2 3

3. KRC Genk 2 1 0 1 1-3 3

4. Rapid Wiedeń 2 0 0 2 0-3 0