Po trzech kolejkach w grupie C prowadzi Legia z sześcioma punktami. Przed dwoma tygodniami mistrz Polski przegrał jednak w Neapolu 0:3 i teraz będzie miał okazję na rewanż.

Przed nami ciężki mecz, Legia to trudny przeciwnik. To lider grupy, który ma wysokiej jakości piłkarzy, indywidualności. To będzie wymagające spotkanie, do tego znajdziemy się w gorącym otoczeniu, bo kibice (Legii - PAP) są pełni pasji - powiedział na konferencji prasowej Zieliński.

Napoli i Leicester City mają po cztery punkty, a tabelę zamyka Spartak Moskwa z trzema.

Damy z siebie wszystko, bo chcemy dyktować warunki w Europie. Mam nadzieję, że będę miał swój wkład w ten mecz, a może nawet znów zdobędę bramkę - dodał reprezentant Polski.

W weekend Zieliński strzelił zwycięskiego gola w wygranym 1:0 wyjazdowym meczu z Salernitaną we włoskiej ekstraklasie. Było to jego drugie ligowe trafienie w tym sezonie.

Bardzo mnie ten gol ucieszył, szczególnie że pozwolił nam wygrać mecz. Na początku sezonu miałem problemy fizyczne, ale teraz jest już w porządku i wracam do swojego normalnego poziomu - zapewnił.

Mecz w Warszawie rozpocznie się w czwartek o godzinie 18.45.