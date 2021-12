Po dwóch zwycięstwach z rzędu, mistrz Polski poniósł trzy porażki i zajmuje ostatnie, czwarte miejsce w tabeli grupy C. Ale wciąż ma szansę na awans do fazy pucharowej, warunkiem jest wygrana z zespołem z Rosji.

Reklama

Gołębiewski: Bardzo ważny mecz dla klubu pod względem finansowym

To będzie bardzo ważny mecz dla klubu pod względem finansowym i dalszego rozwoju. Sytuacja w lidze jest, jaka jest (16. miejsce na 18 drużyn - PAP). Spotkanie ze Spartakiem i Puchar Polski to są drogi, jakimi chcemy podążać, aby było lepiej. Priorytetem Legii jest wygrywanie każdego meczu, i jutro, i w niedzielę z Wisłą Płock. Jest niemoc ligowa, ale chcemy to zmienić - stwierdził Gołębiewski na konferencji prasowej.

Zapowiedział, że aby myśleć o trzech punktach, Legia ze Spartakiem musi zagrać lepiej niż przeciwko rywalom z Anglii i Włoch.

Musimy zagrać odważniej i ofensywniej niż z Leicester City i Napoli

Musimy zagrać odważniej i ofensywniej niż z Leicester City i Napoli, a poza tym bardzo mądrze w defensywie. Trzeba skupić się na dobrym i szybkim ataku. Jeśli chcemy przejść do następnej rundy, musimy strzelić przynajmniej jedną bramkę i zagrać dobrze w obronie - dodał szkoleniowiec warszawskiego zespołu.

Gołębiewski przyznał, że do drużyny wraca trzech zawodników, zaś wypadł mający problemy z kolanem Filip Mladenovic. Sytuacja kadrowa jest troszkę lepsza, wracają Kastrati, Lopes i Johansson, ale po spotkaniu z Cracovią ubył nam Mladenovic. Jego występ jest mało prawdopodobny. Trzeba podleczyć jego kolano.

W Moskwie warszawska drużyna, prowadzona wówczas przez Czesława Michniewicza, triumfowała 15 września 1:0.

Papszun w Legii?

Szkoleniowiec dodał też, że na jego pracę nie mają wpływu pojawiające się informacje o możliwym zatrudnienie przez Legię trenera Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. Wykonuję swoją pracę, a temat poboczny mi nie przeszkadza, nie słucham i nie czytam. Mam nadzieję, że jutro będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstwa. A Marka Papszuna pozdrawiam, bo znamy się osobiście.

Reklama

Na środowym spotkaniu z dziennikarzami był też portugalski piłkarz Legii Josue. Mecz ze Spartakiem jest bardzo istotny dla nas, klubu i kibiców. Ostatnie spotkania nie były złe w naszym wykonaniu, ale traciliśmy łatwo gole. Przed nami szansa na zwycięstwo, które może wiele zmienić - powiedział.

W gr. C, po pięciu kolejkach, prowadzi Leicester City 8 pkt, przed Spartakiem 7, Napoli Piotra Zielińskiego 7 i Legią 6.

Awans do 1/8 finału LE zapewniły sobie na razie cztery ekipy - Olympique Lyon, AS Monaco, Bayer Leverkusen i West Ham United Łukasza Fabiańskiego.

Drużyna z pierwszego miejsca w każdej grupie awansuje bezpośrednio do 1/8 finału LE. Zespół, który fazę grupową zakończy na drugiej pozycji, powalczy w barażu play off (zwanym również 1/16 finału) z jedną z ośmiu ekip, które zajmą trzecie lokaty w swoich grupach w Lidze Mistrzów.