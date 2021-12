Piłkarze Napoli pokonali u siebie Leicester City 3:2 (2:2) w meczu ostatniej kolejki grupy C Ligi Europy i zajęli drugie miejsce, dające prawo gry w play off o awans do 1/8 finału. Pierwsze miejsce i bezpośredni awans, po zwycięstwie nad Legią w Warszawie 1:0, wywalczył Spartak Moskwa. Całe spotkanie w ekipie Napoli rozegrał Piotr Zieliński.

Przed meczem na stadionie im. Diego Armando Maradony w lepszej sytuacji był angielski zespół, który w przypadku zwycięstwa zająłby pierwsze miejsce, czyli awansowałby bezpośrednio do 1/8 finału. Reklama Ostatecznie jednak "Lisy" musiały uznać wyższość rywali, a bohaterem spotkania okazał się macedoński pomocnik Elif Elmas, strzelec dwóch goli. Grupę C wygrał Spartak z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo zgromadziło Napoli, a trzeci w tabeli Leicester (8) wystąpi w fazie pucharowej Lidze Konferencji. Legia (6) odpadła z europejskich rozgrywek. SSC Napoli - Leicester City 3:2 (2:2)

Bramki: dla Napoli - Adam Ounas (4), Elif Elmas (24, 53); dla Leicester City - Jonny Evans (27), Kiernan Dewsbury-Hall (33)

Sędzia: Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania). Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję