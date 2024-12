W czwartek w Sztokholmie rozegrany zostanie mecz Ligi Konferencji, w którym miejscowe Djurgarden IF podejmie Legię Warszawa. Na to spotkanie do stolicy Szwecji wybiera się spora liczba polskich kibiców. Tamtejsza policja zakwalifikowała ten pojedynek jako wydarzenie wysokiego ryzyka z powodu złej sławy jaką cieszą fani obu klubów.