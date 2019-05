"The New York Times" donosi, że Man City jest oskarżony o to, że wydał więcej niż zarobił. W ten sposób złamał zasady finansowego fair play. Według dziennika dowody w związku z rzekomymi nieprawidłowościami finansowymi są bardzo mocne i otwartym pytaniem pozostaje tylko to, kiedy angielski klub zostanie wykluczony z europejskich rozgrywek.

UEFA karę może wymierzyć już w najbliższym sezonie lub dopiero za rok. Manchester City oczywiście będzie mógł się jeszcze odwołać do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, więc sprawa będzie się przeciągać.