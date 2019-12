To pierwsze gole Milika w obecnej edycji Champions League. 25-letni napastnik powraca do gry po prawie miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Łącznie 25-letni napastnik reprezentacji Polski ma w dorobku dziewięć goli zdobytych w LM. Pierwsze dwa zanotował jako zawodnik Ajaksu Amsterdam, a pozostałe już w barwach Napoli. Aż do wtorku jednak nie udało mu się w tych rozgrywkach zanotować trzech trafień w jednym spotkaniu.

W wyjściowym składzie wicemistrzów Włoch znalazł się też Piotr Zieliński.

Milik został drugim, po Robercie Lewandowskim, polskim piłkarzem, który zdobył co najmniej trzy bramki w jednym meczu Ligi Mistrzów.

Lewandowski dwukrotnie zdobył aż cztery bramki w jednym meczu. Po raz pierwszy udało mi się to 24 kwietnia 2013 roku w barwach Borussii Dortmund w pojedynku ze słynnym Realem Madryt. Dwa tygodnie temu zaś tyle samo goli zanotował w barwach Bayernu Monachium w meczu z Crveną Zvezdą Belgrad. Hat-tricka skompletował także w barwach Bawarczyków 29 września 2015 roku, gdy jego drużyna rywalizowała z Dinamem Zagrzeb.