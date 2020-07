Czwartkowa decyzja dotyczy czterech meczów Champions League: Bayern Monachium - Chelsea (w Londynie było 3:0 dla Bayernu), Barcelona - Napoli (we Włoszech było 1:1), Manchester City - Real Madryt (w stolicy Hiszpanii "The Citizens" wygrali 2:1) oraz Juventus Turyn - Olympique Lyon (we Francji gospodarze zwyciężyli 1:0).

Z kolei w Lidze Europy nie rozegrano żadnego spotkania rewanżowego, a w dwóch przypadkach nie udało się nawet zorganizować pierwszego meczu. Chodzi o pary Inter Mediolan - Getafe i Sevilla - Roma.

Dla nich UEFA przygotowała inne rozwiązanie, o czym informowała już na początku lipca: zamiast systemu "mecz i rewanż" zespoły te rozegrają po jednym spotkaniu na neutralnym gruncie w Niemczech.

Wszystkie te mecze mają się odbyć na początku sierpnia. Później rozpoczną się turnieje "Final Eight" z udziałem wszystkich ćwierćfinalistów. Uczestnicy Ligi Mistrzów grać będą w Lizbonie, a Ligi Europy - w Niemczech.

Losowanie par ćwierćfinałowych obu rozgrywek zaplanowano na piątek 10 lipca.