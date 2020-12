Manchester do awansu potrzebował w tym spotkaniu punktu, ale przegrywał już od drugiej minuty. Wówczas na listę strzelców wpisał się niepilnowany Angelino.

23-letni hiszpański boczny obrońca był motorem napędowym RB Lipsk. Dzięki dwóm jego podaniom padły kolejne gole. W 13. minucie trafił Amadou Haidara, a w 69. Justin Kluivert i gospodarze byli blisko upragnionego zwycięstwa.

"Czerwone Diabły" poderwały się dopiero w końcówce, ale stać je było tylko na dwa trafienia. W 80. minucie rzut karny wykorzystał Bruno Fernandes, a w 82. bramkę zdobył Paul Pogba. "ManU" pozostaje rywalizacja w 1/16 finału Ligi Europy.

Do skandalu doszło w drugim spotkaniu grupy H w Paryżu, z udziałem drużyn PSG oraz Istanbul Basaksehir. Mecz został przerwany w 16. minucie przy stanie 0:0 z powodu incydentu rasistowskiego.

Jak podała agencja AFP, piłkarze ekipy tureckiej, razem ze swoim sztabem, postanowili opuścić boisko, gdy czerwoną kartką został ukarany drugi trener Pierre Achille Webo, pod którego adresem rasistowską uwagę miał wypowiedzieć arbiter techniczny spotkania.

Zejście z boiska poprzedziły trwające ok. 10 minut dyskusje z głównym sędzią Ovidiu Hateganem z Rumunii. UEFA poinformowała, że incydent zostanie zbadany, a drużyny zgodziły się dokończyć mecz w środę z innym sędzią technicznym.

Jego wynik nie będzie miał jednak większego znaczenia dla układu tabeli. Pewne awansu są PSG i RB Lipsk, a paryżanie w przypadku zwycięstwa zakończą fazę grupową na pierwszym miejscu.

O pierwszej pozycji w grupie G decydował mecz Barcelona - Juventus. Turyńczycy z nawiązką zrewanżowali się za porażkę u siebie 0:2. Dwa gole z rzutów karnych zdobył Cristiano Ronaldo, a jednego dołożył Weston McKennie.

Bramki "Starej Damy" tym razem nie strzegł Wojciech Szczęsny. Zastąpił go doświadczony Gianluigi Buffon.

W drugim meczu tej grupy Dynamo Kijów pokonało u siebie Ferencvaros Budapeszt 1:0 po trafieniu Denysa Popowa w 60. minucie. Wygrana oznacza, że Ukraińcy zajęli trzecie miejsce i będą kontynuowali rywalizację w Lidze Europy.

Z grupy F już wcześniej pewna awansu była Borussia Dortmund. Na zakończenie pokonała na wyjeździe Zenit Sankt Petersburg 2:1, a jedną z bramek zdobył Łukasz Piszczek. Polski obrońca rozgrywa swój ostatni sezon w barwach BVB i zdobył... pierwszego gola w karierze w Champions League. Do siatki trafił w 68. minucie i doprowadził do remisu. Wcześniej bramkę zdobył w 16. minucie Sebastian Driussi, a zwycięstwo Borussii dał w 78. minucie Axel Witsel.

To spotkanie przeszło do historii także z innego powodu. W koszulce BVB na boisko wybiegł Youssoufa Moukoko i został w wieku 16 lat i 18 dni najmłodszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów. Niemiecki napastnik wszedł do gry w 58. minucie.

21 listopada wychowanek Borussii, który posiada również paszport kameruński, zadebiutował w meczu ligowym z Herthą Berlin, mając 16 lat i jeden dzień. Nikt młodszy nie grał nigdy w Bundeslidze.

Dotychczas najmłodszym piłkarzem w Lidze Mistrzów był Nigeryjczyk Celestine Babayaro. W listopadzie 1995 roku zagrał w barwach Anderlechtu mając 16 lat i 87 dni.

W drugim meczu tej grupy Lazio Rzym potrzebowało jednego punktu, by zapewnić sobie udział w kolejnej fazie rozgrywek. Włosi dwa razy wychodzili na prowadzenie, by ostatecznie zremisować u siebie, z grającym od 39. minuty w dziesiątkę, Club Brugge. Bramki dla rzymian strzelili Joaquin Correa (12) i z rzutu karnego Ciro Immobile (27). Z kolei dla gości trafili Ruud Vormer (15) i Hans Vanaken (76).

W grupie E wszystko jasne było już wcześniej i kolejność w tabeli nie mogła już ulec zmianie. Pierwsza Chelsea Londyn zremisowała z trzecim FK Krasnodar 1:1, a druga Sevilla pokonała na wyjeździe ostatnie Stade Rennes 3:1.

W środę najciekawiej zapowiadają się spotkania w grupie B, w której wszystkie drużyny wciąż mają szansę na awans. Prowadząca w tabeli Borussia Moenchengladbach zagra na wyjeździe z trzecim Realem Madryt, a czwarty Inter Mediolan podejmie drugiego Szachtara Donieck.

Finał edycji 2020/21 LM zaplanowano na 29 maja 2021 roku w Stambule.

Wyniki, tabele i program 6. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:

wtorek, 8 grudnia

grupa E

Chelsea Londyn - FK Krasnodar 1:1 (1:1)

Stade Rennes - FC Sevilla 1:3 (0:2)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Chelsea Londyn 6 4 2 0 14-2 14 - awans

2. FC Sevilla 6 4 1 1 9-8 13 - awans

3. FK Krasnodar 6 1 2 3 6-11 5 - 1/16 finału Ligi Europy

4. Stade Rennes 6 0 1 5 3-11 1

grupa F

Zenit Sankt Petersburg - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Lazio Rzym - Club Brugge 2:2 (2:1)

1. Borussia Dortmund 6 4 1 1 12-5 13 - awans

2. Lazio Rzym 6 2 4 0 11-7 10 - awans

3. Club Brugge 6 2 2 2 8-10 8 - 1/16 finału Ligi Europy

4. Zenit Sankt Petersburg 6 0 1 5 4-13 1

grupa G

Barcelona - Juventus Turyn 0:3 (0:2)

Dynamo Kijów - Ferencvaros Budapeszt 1:0 (0:0)

1. Juventus Turyn 6 5 0 1 14-4 15 - awans

2. Barcelona 6 5 0 1 16-5 15 - awans

3. Dynamo Kijów 6 1 1 4 4-13 4 - 1/16 finału Ligi Europy

4. Ferencvaros Budapeszt 6 0 1 5 5-17 1

grupa H

RB Lipsk - Manchester United 3:2 (2:0)

Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir mecz przerwany

1. RB Lipsk 6 4 0 2 11-12 12 - awans

2. Paris Saint-Germain 5 3 0 2 8-5 9

3. Manchester United 6 3 0 3 15-10 9

4. Istanbul Basaksehir 5 1 0 4 6-13 3

środa, 9 grudnia

grupa A

Bayern Monachium - Lokomotiw Moskwa (21.00)

FC Salzburg - Atletico Madryt (21.00)

1. Bayern Monachium 5 4 1 0 16-5 13 - awans

2. Atletico Madryt 5 1 3 1 5-8 6

3. FC Salzburg 5 1 1 3 10-15 4

4. Lokomotiw Moskwa 5 0 3 2 5-8 3

grupa B

Inter Mediolan - Szachtar Donieck (21.00)

Real Madryt - Borussia Moenchengladbach (21.00)

1. Borussia Moenchengladbach 5 2 2 1 16-7 8

2. Real Madryt 5 2 1 2 9-9 7

3. Szachtar Donieck 5 2 1 2 5-12 7

4. Inter Mediolan 5 1 2 2 7-9 5

grupa C

Manchester City - Olympique Marsylia (21.00)

Olympiakos Pireus - FC Porto (21.00)

1. Manchester City 5 4 1 0 10-1 13 - awans

2. FC Porto 5 3 1 1 8-3 10 - awans

3. Olympiakos Pireus 5 1 0 4 2-8 3

4. Olympique Marsylia 5 1 0 4 2-10 3

grupa D

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo (18.55)

FC Midtjylland - Liverpool (18.55)

1. Liverpool 5 4 0 1 9-2 12 - awans

2. Atalanta Bergamo 5 2 2 1 9-8 8

3. Ajax Amsterdam 5 2 1 2 7-6 7

4. FC Midtjylland 5 0 1 4 3-12 1