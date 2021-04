Bayern Monachium, bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, wygrał na wyjeździe z Paris Saint-Germain 1:0, ale to nie wystarczyło do awansu do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Oprócz PSG w najlepszej czwórce jest także Chelsea Londyn.

O niepowodzeniu broniącego trofeum Bayernu zadecydował rozegrany w poprzednim tygodniu pierwszy mecz w Monachium, w którym również nie mógł grać Lewandowski (doznał kontuzji kolana w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Andorą). Bawarczycy, mimo ogromnej przewagi, przegrali 2:3. Reklama Piękny gol Taremiego nie wystarczył do awansu. Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów Zobacz również Do rewanżu mistrzowie Niemiec przystąpili osłabieni brakiem nie tylko polskiego snajpera, ale także Serge'a Gnabry'ego i Leona Goretzki. W pierwszej połowie rewanżu paryżanie zepchnęli ich do głębokiej defensywy. Bohaterem tej części gry był bramkarz Manuel Neuer, który w kapitalnym stylu wygrał kilka pojedynków z Kylianem Mbappe i Neymarem. Dopisywało mu też szczęście. Po strzałach Neymara w 37. i 39. minucie piłka odbijała się od poprzeczki i od słupka. Gdy wydawało się, że za chwilę gospodarze obejmą prowadzenie, Bayern wyprowadził pierwszą groźniejszą akcję i Kameruńczyk Maxim Choupo-Moting zdobył głową bramkę. W drugiej połowie goście potrzebowali jeszcze jednego trafienia, by wywalczyć awans. Emocji nie brakowało, obie drużyny miały swoje szanse, ale wynik się nie zmienił. Paryżanie po raz trzeci awansowali do półfinału tych rozgrywek. Poprzednio dotarli tak daleko w 1995 roku i w ubiegłorocznej edycji w Lizbonie, gdzie w finale przegrali z Bayernem 0:1. W środę Liverpool podejmie Real Madryt. "Królewscy" pokazali swoją wyższość w ubiegłym tygodniu pewnie zwyciężając 3:1, a w sobotę jeszcze bardziej poprawili sobie humory dzięki ligowej wygranej w El Clasico z Barceloną 2:1. W drugim spotkaniu tego dnia Borussia Dortmund, której rezerwowym piłkarzem jest Łukasz Piszczek, podejmie Manchester City. W Anglii lider Premier League zwyciężył 2:1. Półfinały zaplanowano na 27/28 kwietnia i 4/5 maja. PSG spotka się z Manchesterem City lub Borussią Dortmund, natomiast Chelsea zagra z Realem lub Liverpoolem. Finał ma być rozegrany 29 maja w Stambule. Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 0:1 (0:1)

Bramka: Eric Maxim Choupo-Moting (40)

Sędzia: Daniele Orsato (Włochy)