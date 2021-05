Powodem decyzji UEFA jest sytuacja epidemiczna w Turcji. Kraj ten znajduje się na brytyjskiej "czerwonej liście" ze względu liczbę zakażeń koronawirusem. Angielska federacja (FA) zaapelowała do kibiców, aby nie jechali do Stambułu, a premier Boris Johnson zwrócił się do UEFA o przeniesienie spotkania do Londynu. UEFA i brytyjski rząd nie doszły jednak do porozumienia m.in. w kwestii zwolnienia z kwarantanny przedstawicieli mediów i gości przybyłych do stolicy Anglii.

W czwartek ostatecznie zdecydowano, że mecz rozegrany zostanie na Estadio do Dragao, który może pomieścić 50 tysięcy kibiców.

Oba kluby mają otrzymać po sześć tysięcy biletów dla swoich sympatyków, a ostateczna liczba kibiców, którzy zostaną wpuszczeni na trybuny, zostanie ustalona po rozmowach UEFA z portugalskim rządem. Władze tego kraju w środę ogłosiły otwarcie obiektów sportowych dla fanów, co wiązano właśnie z możliwym przeniesieniem do Porto finału Champions League. Warunkiem wejścia będzie przedstawienie dowodu na negatywny wynik testu na koronawirusa.

Portugalia miała do tej pory zaostrzone wymagania wobec podróżnych z Wielkiej Brytanii, ale będzie musiała znieść część ograniczeń, aby do Porto mogli przyjechać kibice z Londynu i Manchesteru. Wpuszczeni muszą być także działacze UEFA ze Szwajcarii.

Mecz o najbardziej prestiżowe klubowe trofeum na Starym Kontynencie w Portugalii odbędzie się już po raz drugi z rzędu i ponownie kosztem Stambułu. Turecka metropolia miała gościć finał już w ubiegłym roku, jednak z powodu pandemii COVID-19 sezon LM dokończono w Lizbonie, od ćwierćfinałów bez systemu mecz i rewanż. Trofeum zdobył Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie, który w decydującym spotkaniu pokonał Paris Saint-Germain 1:0

Finał LM 2020/21 pomiędzy Manchesterem City a Chelsea Londyn rozpocznie się w sobotę 29 maja o godz. 21 czasu polskiego. Arbitrem głównym będzie Hiszpan Antonio Miguel Mateu Lahoz, a jednym z asystentów VAR Paweł Gil.

W składzie "The Citizens", prowadzonych przez hiszpańskiego trenera Pepa Guardiolę, jest trzech Portugalczyków: Ruben Dias, Joao Cancelo i Bernardo Silva, ale wszyscy w przeszłości byli związani z... Benficą Lizbona, a nie FC Porto, którego obiekt będzie gościł finalistów.