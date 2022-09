Tuchel objął stanowisko pierwszego trenera Chelsea w styczniu 2021 roku. Zastąpił zwolnionego Franka Lamparda.

Z Niemcem zespół zakończył minioną edycję rozgrywek na trzeciej pozycji, a wcześniej wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Klubowe Mistrzostwa Świata. W tym sezonie po sześciu meczach plasuje się na szóstej lokacie z trzema zwycięstwami, dwiema porażkami i jednym remisem.

Decyzję o zwolnieniu szkoleniowca szefowie klubu podjęli tuż po niespodziewanej porażce londyńskiej ekipy w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów z zespołem Dinamo Zagrzeb.

Myślałem, że drużyna jest dobrze przygotowana, że wiemy, o co w tym chodzi. Nie wiem, z czego wziął się tak słaby występ dzisiaj. Brakowało determinacji, +głodu+, intensywności, żeby robić wszystko na najwyższym poziomie. Zirytowała mnie nasza gra - przyznał po spotkaniu Tuchel.

W imieniu wszystkich w Chelsea chcielibyśmy podziękować Thomasowi i jego sztabowi za ich wysiłek włożony w pracę z drużyną. Thomas będzie miał swoje miejsce w historii Chelsea, wygrywając z zespołem Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Za niedługo minie 100 dni, odkąd klub ma nowych właścicieli. Kontynuują oni ciężką pracę, by wznieść drużynę jeszcze wyżej. Uważają, że to odpowiedni moment, by dokonać tej zmiany - można przeczytać w oświadczeniu klubu.

47-letni Tuchel to były szkoleniowiec Borussii Dortmund i Paris Saint Germain. Przed podjęciem pracy w Londynie stracił pracę w PSG. Z paryżanami nie tylko zdobył mistrzowski tytuł, ale doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrali z Bayernem Monachium.