Piłkarze Barcelony zajmują w hiszpańskiej ekstraklasie drugie miejsce z dorobkiem 9 zwycięstw w 11 meczach, ale w Lidze Mistrzów idzie im znacznie gorzej.

Reklama

Barcelona musi liczyć na Viktorię

Po czterech kolejkach Katalończycy mają 4 pkt w grupie C, wyprzedzają jedynie pozostającą z zerowym dorobkiem Viktorię Pilzno.

Podopieczni Xaviego Hernandeza w dwóch meczach z Interem zdobyli tylko jeden punkt (0:1, 3:3), co może mieć ogromne znaczenie dla losów awansu. A gdyby nie dwa gole Lewandowskiego w ostatnim starciu z mediolańczykami, w tym na 3:3 w doliczonym czasie gry, to Barcelona już straciłaby wszelkie szanse. Pewny awansu do 1/8 finału z tej grupy jest Bayern. Były klub Lewandowskiego zgromadził komplet - 12 punktów. Drugie miejsce zajmuje Inter z 7 pkt.

W środę o godz. 21 Barcelona podejmie w szlagierze tej serii Bawarczyków. Polski napastnik grał w klubie z Monachium osiem lat - od 2014 roku, ale teraz sentymenty pójdą na bok.

Reklama

Barcelona musi nie tylko patrzeć na siebie, lecz także liczyć na to, że mediolańczycy nie wygrają u siebie z Viktorią. Środowe spotkanie Interu z czeskim zespołem rozpocznie się o 18.45, więc Lewandowski i koledzy już przed swoim meczem będą wiedzieć, o co grają.

Reklama

"Lewy" był rozpieszczany w Bayernie - zawsze grał przynajmniej w 1/8 finału Ligi Mistrzów, często jeszcze dalej. Ale teraz nie możemy już brać tego pod uwagę, nie będziemy mu niczego ułatwiać - przyznał pomocnik Bayernu Leon Goretzka.

Kiedy gramy przeciwko Barcelonie na Camp Nou, to nie ma znaczenia, czy to jest sparing przedsezonowy, czy finał Ligi Mistrzów. Szykuje się wspaniały mecz, na który nie możemy się doczekać - dodał.

Juventus musi wygrać

W trudnej sytuacji znajduje się Juventus. Drużyna Szczęsnego i Milika zajmuje w grupie H trzecie miejsce z dorobkiem zaledwie 3 pkt, identycznym jak czwarty Maccabi Hajfa. Prowadzą Paris Saint-Germain i Benfica Lizbona - po 8 pkt.

We wtorek o godz. 21 Juventus zagra na wyjeździe z Benficą i musi zwyciężyć, aby przedłużyć swoje szanse udziału w 1/8 finału. O tej samej porze PSG rozpocznie mecz u siebie z Maccabi.

Wśród pięciu drużyn, które mogą już szykować się do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, jest m.in. Napoli. Zespół Piotra Zielińskiego, po letniej przebudowie składu, imponuje w tym sezonie. Prowadzi zarówno we włoskiej ekstraklasie, jak i w grupie A Ligi Mistrzów.

Real gra już bez presji

Ekipa z Neapolu ma 12 punktów, wyprzedza o trzy Liverpool, który jest bardzo bliski awansu. Ajax Amsterdam zgromadził 3 pkt, a Rangers FC - żadnego.

W środę Napoli podejmie o godz. 21 ekipę z Glasgow i będzie zdecydowanym faworytem. Natomiast Liverpool zagra na wyjeździe z Ajaksem - do awansu piłkarzom "The Reds" wystarczy remis.

Spokojny o udział w 1/8 finału jest m.in. broniący tytułu Real Madryt, który w grupie F zgromadził 10 pkt i o cztery wyprzedza RB Lipsk.

Właśnie te zespoły zmierzą się we wtorek o godz. 21 w Lipsku.

"Królewscy" wystąpią mocno osłabieni. Kontuzje wyeliminowały m.in. zdobywcę "Złotej Piłki" Karima Benzemę oraz będącego w świetnej formie Fede Valverde, a w poniedziałek poinformowano, że do Niemiec nie poleci też Luka Modric.

Na potknięcie drużyny z Lipska liczy Szachtar Donieck (5 pkt). Ukraiński zespół zagra w Glasgow z ostatnim w tabeli Celtikiem (1 pkt).