Piłkarze Barcelony zajmują w hiszpańskiej ekstraklasie drugie miejsce z dorobkiem 9 zwycięstw w 11 meczach, ale w Lidze Mistrzów idzie im znacznie gorzej. Po czterech kolejkach Katalończycy mają 4 pkt w grupie C, wyprzedzają jedynie pozostającą z zerowym dorobkiem Viktorię Pilzno.

Podopieczni Xaviego Hernandeza w dwóch meczach z Interem zdobyli tylko jeden punkt (0:1, 3:3), co może mieć ogromne znaczenie dla losów awansu. A gdyby nie dwa gole Lewandowskiego w ostatnim starciu z mediolańczykami, w tym na 3:3 w doliczonym czasie gry, to Barcelona już straciłaby wszelkie szanse. Pewny awansu do 1/8 finału z tej grupy jest Bayern. Były klub Lewandowskiego zgromadził komplet - 12 punktów. Drugie miejsce zajmuje Inter z 7 pkt.