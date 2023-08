Wyspy Owcze, liczące 50 tysięcy mieszkańców, po zwycięstwie swojego zespołu Klaksvik w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów nad mistrzem Szwecji Haecken i awansie co najmniej do fazy grupowej Ligi Konferencji, znajdują się w futbolowej euforii.

Takie coś jeszcze w naszym maleńkim futbolu nigdy się nie zdarzyło i jest absolutną sensacją inspirującą cały naród - skomentował kanał telewizji publicznej "Kringvarp". Reklama Okazało się, że ci silni i pewni siebie na papierze i z dużymi pieniędzmi mogą przegrywać z amatorskimi "chłopcami do bicia". Klaksvik pokazał, co w naszej mentalności jest najcenniejsze, czyli pasja i wola walki do końca - dodała stacja. Trener Rakowa: Awans w pełni zasłużony, ale właściwie jeszcze nic nie zrobiliśmy Zobacz również Reklama Na Islandii bardzo blisko związanej z Wyspami Owczymi oceniono, że ”nasz młodszy brat bierze z nas przykład, a my przecież też wbrew wszystkim ocenom i oczekiwaniom zagraliśmy w mistrzostwach Europy w 2016 roku, pokonując nawet takiego giganta jak Anglię”. Tak że nie zdziwimy się, jeśli nasi przyjaciele z Klaksvik zajdą wysoko nie tylko w futbolu klubowym, ale i narodowym - skomentował islandzki dziennik ”Visir”. W mediach zarówno Wysp Owczych jak i Islandii pojawił się temat następnego spotkania w eliminacjach do ME 7 września i 12 października z Polską. Pewni siebie Polacy przegrali 20 czerwca 2:3 z Mołdawią, z którą my w marcu jednak zremisowaliśmy 1:1, więc wszystko jest możliwe, a Klasvik, którego piłkarze są trzonem drużyny narodowej właśnie pokazał, jaką ma siłę i nasi zawodnicy będą wyjątkowo zmotywowani - dodał "Kringvarp". Zbigniew Kuczyński Michał Ignasiewicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję