Kepa Arrizabalaga przez całe spotkanie bronił bardzo dobrze. Jednak tuż przed zbliżającym się konkursem karnych zaczęły go łapać skurcze. Trener Maurizio Sarri zdecydował się zmienić bramkarza i przy linii bocznej czekał już na wejście na bosko Wilfredo Caballero. Młody hiszpański bramkarz zignorował to polecenie, co doprowadziło do furii upokorzonego włoskiego szkoleniowca.

Maurizio Sarri chciał zmienić bramkarza, ale Kepa Arrizabalaga odmówił zejścia z boiska! Co za furia trenera Chelsea FC w finale Pucharu Ligi Angielskiej! To będzie HIT internetu! 😀 #EFLpl pic.twitter.com/IJIReUrOVF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 24 lutego 2019

W rzutach karnych Arrizabalaga, najdroższy bramkarz świata (w sierpniu przeszedł do Chelsea za 80 mln euro), obronił uderzenie Leroya Sane. To jednak nie wystarczyło do sukcesu.