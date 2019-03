"Rossoneri" prowadzili w Weronie od 31. minuty po efektownym trafieniu Argentyńczyka Lucasa Biglii z rzutu wolnego, jednak jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Fin Perparim Hetemaj.

Piątek ustalił wynik spotkania w 57. minucie. Wślizgiem dosięgnął piłkę, zgraną głową przez Samu Castillejo, posyłając ją obok doświadczonego, 39-letniego bramkarza gospodarzy Stefano Sorrentino. W składzie Chievo cały mecz rozegrał Mariusz Stępiński, a Paweł Jaroszyński był rezerwowym.

To szósty gol Piątka dla AC Milan, do którego trafił 31 stycznia. Wcześniej 13-krotnie trafiał do siatki w barwach Genoi. Po 19 bramek mają też Portugalczyk Ronaldo z Juventusu Turyn oraz Quagliarella, klubowy kolega Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linettego w Sampdorii Genua.

Ronaldo w tej kolejce dorobku już nie poprawi. Turyńczycy, z Wojciechem Szczęsnym w bramce, w piątek pokonali u siebie Udinese (bez Łukasza Teodorczyka w kadrze) w częściowo rezerwowym składzie 4:1, a Portugalczyk był rezerwowym. "Stara Dama" szykuje się na wtorkowy mecz przed własną publicznością z Atletico Madryt w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Hiszpanii Juventus przegrał 0:2. Sampdoria zagra natomiast w niedzielę o 15 w Genui z Atalantą Bergamo.

"Juve" jest zdecydowanym liderem tabeli Serie A. Zgromadziło 75 punktów i o 19 wyprzedza wicelidera Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. W niedzielę o 18 neapolitańczycy zmierzą się na wyjeździe z Sassuolo. AC Milan ma 51 pkt i jest na trzecim miejscu.