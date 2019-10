Sampdoria zajmuje ostanie miejsce w tabeli po siedmiu kolejkach i ma tylko trzy punkty. 50-letni trener odszedł za porozumieniem stron, a klub wypłacił mu 1,8 mln euro odstępnego, tj. 1/3 wartości kontraktu.

Di Francesco w poprzednim sezonie prowadził Romę, ale został zwolniony w marcu po tym, jak jego zespół odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto.

Według włoskich mediów najpoważniejszymi kandydatami do objęcia zespołu są 55-letni Giuseppe Iachini, który pracował już w Sampdorii i wprowadził ją w 2012 roku do ekstraklasy oraz Claudio Ranieri. Ten ostatni zastąpił w marcu w Romie właśnie Di Francesco, ale pracował tylko do końca czerwca. Wcześniej osiągał sukcesy w lidze angielskiej i został w sezonie 2015/16 uznany najlepszym jej szkoleniowcem. Poprowadził wówczas Leicester City do sensacyjnego mistrzostwa.