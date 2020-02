Według włoskim mediów, nowym szkoleniowcem będzie Luigi Di Biagio.

W niedzielę zespół SPAL uległ Sassuolo 1:2, tracąc decydującą bramkę w ostatniej minucie meczu. W składzie gospodarzy zagrał Reca, zaś Cionek i Salamon byli na ławce rezerwowych.

Szesnasta porażka w Serie A sprawiła, że Semplici został zwolniony. W 23 kolejkach piłkarze z Ferrary zgromadzili 15 punktów, o jeden mniej od Brescii. Z kolei Genoa ma cztery "oczka" więcej.

Semplici był trenerem SPAL od 2014 roku, czyli jeszcze za czasów gry w trzeciej lidze. Pod jego wodzą drużyna awansowała do drugiej i - w 2017 roku - pierwszej ligi. To był powrót do krajowej ligi po 49 latach.

W poprzednich sezonach w Serie A ekipa z północnej części kraju, której pełna nazwa brzmi Societa Polisportiva Ars et Labor, plasowała się na 17. i 13. pozycji. Teraz jest ostatnia - 20.

W obecnych rozgrywkach w ekstraklasie w Italii doszło do 12 zmian trenerów.