"Powrót Króla" - tak zapowiadany był transfer Zlatana Ibrahimovica do AC Milan. Według Romelu Lukaku to hasło już nie obowiązuje. Gwiazdor Interu po derbach Mediolanu wysłał do Szweda specjalną wiadomość.

AC Milan prowadził z Interem 2:0 i wydawało się, że tego meczu nie może przegrać. A jednak! Gospodarze strzelili cztery gole i wygrali. Duży udział w zwycięstwie miał Lukaku, który strzelił jednego gola. Liga włoska: Co za mecz! Inter - AC Milan od 0:2, do 4:2 [WIDEO] Zobacz również Reprezentant Belgii po meczu na Twitterze napisał wiadomość dla Ibrahimovica. "W mieście jest nowy król". Inter po zwycięstwie nad AC Milan awansował na pierwsze miejsce w tabeli włoskiej Serie A.