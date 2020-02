Zasłużone przedłużenie umowy, ponieważ jest świetnym bramkarzem - napisano o Szczęsnym na oficjalnej stronie Juventusu.

Urodzony w Warszawie bramkarz trafił do słynnego klubu latem 2017 roku za 12,2 miliona euro (plus bonusy); wówczas podpisał czteroletni kontrakt. Wcześniej występował w Arsenalu Londyn, skąd był wypożyczany do Brentford FC (sezon 2009/10) i do Romy w latach 2015-17.

W barwach Juventusu Szczęsny dwukrotnie wywalczył mistrzostwo kraju (2018, 2019), a raz Puchar Italii (2018) i Superpuchar Włoch (2018).

Jak przypomniał we wtorek klub, Polak rozegrał w nim 84 oficjalne mecze. W Serie A puszcza średnio 0,7 bramki na mecz, co jest najlepszym wynikiem spośród golkiperów, którzy rozegrali co najmniej pięć spotkań.

W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas 46 razy. Jest synem Macieja, byłego bramkarza kadry narodowej.